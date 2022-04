Restaurantes y cafeterías afrontan la Semana Santa con falta de personal

Pese a las buenas previsiones de cara a la temporada turística, los restauradores señalan que la cantidad de frentes en los que tiene que luchar el sector les mantienen muy alejados de postulados eufóricos. «Todavía no vemos el horizonte; más que recuperar tejido empresarial este año aspiramos a no perder más del que hemos perdido desde 2020», afirma Cusí para recalcar que si bien es verdad que se está pudiendo apreciar una cierta reactivación, «el nivel de actividad todavía no es el de 2019».