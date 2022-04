La Sala de lo Civil y Penal del TSJIB desestima la petición de nulidad con la que el exmagistrado Manuel Penalva pretendía desmantelar toda la investigación en su contra por revelación de secretos y otros delitos cuando era instructor del 'caso Cursach' y sus derivadas.

El principal investigado en la causa pidió anular toda la investigación tras la sentencia del Tribunal Constitucional que consideraba vulnerados los derechos fundamentales de dos periodistas en el 'caso Móviles'. La defensa del exmagistrado sostenía que al haberse declarado nulos los dos autos en los que se accedía a listados de llamadas, toda la instrucción a partir de ese momento, noviembre de 2018, debía ser eliminada y, como consecuencia, archivarse la causa.

Sin embargo, el TSJIB acepta los argumentos de la Fiscalía y el resto de acusaciones. En primer lugar porque entiende que la nulidad de los autos y la retroacción de actuaciones se produce en un procedimiento diferente al que ahora se instruye y que está en el Juzgado de Instrucción 12 de Palma. Es decir, que considera que la sentencia del Constitucional no afecta a esta investigación. En todo caso, entiende que Penalva no está legitimado para actuar en torno a esa sentencia que no le da amparo a él sino a los dos periodistas.

En segundo lugar, los magistrados entienden que los indicios que sirvieron para imputar a Penalva y al resto de investigados no salen de los móviles de los periodistas. Recuerda que la principal prueba en contra del magistrado son los mensajes del grupo de WhatsApp que tenía con el fiscal, Miguel Ángel Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Esas conversaciones se descubrieron en el teléfono de uno de estos policías que, según establece el TSJIB hizo entrega voluntaria del terminal y de sus claves, lo que rompe cualquier posible conexión con los autos anulados. Además, añade que, antes del acceso a los listados de llamadas de los periodistas ya había indicios sobre la implicación de este policía en un delito de revelación de secretos.

Esta es la segunda ocasión en la que el TSJIB resuelve sobre la validez de los chats en esta causa. Hace dos años ya había desestimado una petición similar. Con este auto, el caso sigue a la espera de que la misma sala resuelva los recursos de apelación presentados por las acusaciones contra la resolución con la que el presidente del tribunal, Carlos Gómez, ordenaba continuar el asunto a juicio solo por delitos de revelación de secretos y sobreseía las acusaciones más graves contra Penalva como detenciones ilegales o coacciones a testigos. La Fiscalía sí aprecia indicios de esos delitos y recurrió la decisión. La resolución definitiva del caso está a la espera de otro fleco: la salud del exfiscal Miguel Ángel Subirán. Gómez archivó la causa para él al entender en base a un informe forense que no esta capacitado para defenderse en un juicio. Esa decisión está también pendiente de revisión y el exfiscal fue examinado en marzo de nuevo por forenses y un psiquiatra propuesto por las acusaciones para decidir sobre su futuro.