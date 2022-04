El PP y Cs optan por abstenerse ante el decreto de los 100 millones

El PP desveló este lunes el sentido de su voto ante el decreto del Govern que complementa con 100 millones de euros (en ayudas directas y a través de créditos) las medidas del Gobierno estatal para hacer frente a la crisis económica agravada por la invasión de Ucrania por Vladímir Putin. La formación se abstendrá aunque, según dijo ayer el portavoz popular Antoni Costa, sigue viendo más inconvenientes que ventajas en la iniciativa y, además, no incluye la rebaja de impuestos. También Ciudadanos (Cs) parece decidido a abstenerse. Patricia Guasp, su portavoz, aseguró ayer que eso «es lo más probable». A los partidos del Govern les hubiera gustado que ambos partidos convalidaran el decreto aunque éste no peligra; incluso si Més per Menorca se hubiera desmarcado en este punto; que no lo ha hecho.

Antoni Costa explicó que el si el PP se abstiene, lo hace «por responsabilidad». E indicó que «el decreto ley incluye medidas que el PP había propuesto semanas atrás como las ayudas directas para los sectores más afectados», pero «no podemos votar a favor porque no incluye un aspecto esencial como es una rebaja fiscal». La abstención del PP no colma los deseos del PSIB. Su portavoz parlamentaria, Pilar Costa, afirmó: «Nos gustaría decir que el decreto se aprueba desde la unidad y con el empeño del PP, que ha decidido remar en la misma dirección, pero la realidad no es así». Según la socialista, el PP prima los intereses partidistas. La socialista indicó que, como ya sucediera con las medidas adoptadas por la pandemia, se trata de cuestiones pactadas y dialogadas en el Pacto de Reactivación y en donde no participa el PP, aunque este partido sí acudió «como oyente» a la última reunión. La validación del decreto llega pocos días después de una visita de Francina Armengol a Bruselas para, entre otros temas, reclamar a la Comisión Europea una relajación de las normas que, escudándose en la libre competencia, impiden que se concreten apoyos en el transporte de mercancías. El pleno iba a servir para que el vicepresidente Yllanes expusiera su plan para la transición energética, aunque el fin de semana anunció que se quedaría en casa por padecer COVID-19.