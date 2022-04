Salut internaliza el servicio de ambulancias domiciliarias y asume a 245 trabajadores

La conselleria de Salut ha anunciado que la empresa pública de Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears (GSAIB) asumirá, a partir del próximo 1 de mayo, el servicio de ambulancias no urgentes de las Islas, lo que implica internalizar a 245 trabajadores y hasta 118 vehículos de ambulancias.

La titular de Salut, Patricia Gómez, ha defendido que esta nueva gestión supondrá un ahorro para el Govern e irá en beneficio de los ciudadanos. Sin embargo el coste anual es de 12,4 millones de euros, cuando hasta ahora era de 11. En el momento actual hay una prórroga contractual con la empresa SSG con quien se firmó el último contrato en 2016 por 43,7 millones de euros para cuatro años.

GSAIB asumió un año después de su creación el servicio de ambulancias urgentes de la comunidad. En aquel momento, en 2018, se absorbió a 298 trabajadores con las mismas condiciones laborales de su anterior empresa y manteniendo la antigüedad. Se trataba de personal laboral indefinido, pero no funcionarios, se definió entonces como una especie de interinaje hasta que se convoquen las pruebas de oposición que, se dijo, sería de un plazo de tres años. A día de hoy, sin embargo, no se ha convocado ningún concurso y la consellera Gómez no sabe si está pensado que se haga próximamente. El modelo de internalización es de especial relevancia pues es también el que el Govern quiere aplicar al ente público de Ràdio i Televisió IB3.