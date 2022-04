El cónsul honorario de Rusia en Baleares, Sebastià Roig Montserrat, ha anunciado que continuará en el cargo al menos el tiempo que dure la guerra en Ucrania. Sus motivos: no dejar desatendidos a los cerca de 2.000 rusos censados en las Islas a día de hoy, ya que una dimisión, alega, implicaría que todos estos ciudadanos se tuvieran que desplazar a Barcelona o Madrid para realizar sus trámites.

«Quiero que quede claro que no es por cuestiones políticas», ha recalcado para añadir que salvo algunos episodios aislados -peticiones en redes sociales, los cubos de pintura arrojados a la placa del Consulado en las últimas semanas...- no ha recibido presiones para abandonar el cargo, y mucho menos de instancias oficiales. Eso sí, cuestionado sobre su visión del conflicto ha dejado claro que «Putin me ha decepcionado».

Roig ha señalado que la oficina -que como entidad honoraria no recibe fondos de la Administración rusa, sino que es financiada por Roig de su propio bolsillo- tiene en estos momentos 34 tramitaciones en marcha, entre visados, pasaportes y otras gestiones, y que al cabo del año puede atender a cerca de 2.000 solicitudes. Los otros seis cónsules honorarios que hay en España tampoco han dejado sus cargos.