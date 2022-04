El autor del libro que provocó fuertes protestas en la UIB llama «cobarde» al rector

«Su comunicado fue cobarde, equidistante en la forma y proactivista en el fondo. No valoró permitir la entrada al campus de la policía». Es la forma en la que José Errasti, uno de los autores del libro que provocó protestas en la UIB, se refiere al rector de la Universitat, Jaume Carot, por no haber permitido la celebración de una charla y por no haber valorado ni siquiera la posibilidad de avisar a la Policía. José Errasti, autor del libro ‘Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género’, al que algunos colectivos denuncian por transfóbico, publicó una larga explicación en Twitter con su interpretación de todo lo que pasó en la Universitat. Detalla que fueron citados por el rector una hora antes del acto y allí les informó de que se suspendía porque no podía garantizar la seguridad.

Errasti asegura que el rector afirmó estar muy enfadado por ese «ataque directo» al fundamento de la universidad. «Me avergüenza que esto ocurra en mi universidad», afirma que dijo el rector. El autor del libro censura que, poco después, se emitiera un comunicado con la «retórica habitual sobre la universidad y el debate libre de ideas», pero ni una frase de condena «a los activistas posiblemente violentos». «Alguien que lea el comunicado no sabrá si nuestra seguridad la comprometía un huracán o unos matones fascistas», añade. «El comunicado incluye además la excusatio non petita de que la universidad no está necesariamente de acuerdo con el contenido de sus conferencias, y una proclama antitransfóbica que sugiere falazmente que nuestra presentación pudiera tener algo que ver con la transfobia», dice. El manual del boicot Noticias relacionadas Gritos y empujones durante la protesta de las entidades 'trans' en la UIB Detalla que, a lo largo de la semana, habían recibido información de que se preparaban reacciones en contra de la charla, con señales «más inquietantes» conforme pasaban los días. Asegura que la noche previa se interceptó un documento confidencial donde se describía todo el proceso para reventar el acto: un comunicado previo con el máximo de adhesiones y un «acto de boicot directo en la presentación». En este documento se animaba a entrar al acto con un «perfil bajo, de forma discreta, como si fuésemos parte del público y con el material de protesta bien escondido». Una persona debía estar ya dentro para grabar toda la protesta y el objetivo era que la presentación no se pudiera realizar. «Si nos sacan los de seguridad, haremos resistencia pacífica y en ningún caso nos enfrentaremos directamente», añade. Errasti valora la actitud de Esperança Bosch y explica que la seguridad de la UIB preparó un corredor seguro hasta una puerta trasera en donde había un coche que les sacó del campus. Errasti critica también el tuit publicado por Podemos, en el que celebró la suspensión de la charla. «Celebran el fascismo», opina. A diferencia de lo que sucedió en la UIB, el autor del libro agradece que la librería en la que por la tarde se presentó el libro sí actuara de manera correcta, a pesar de que el exterior había una protesta de personas que criticaban el texto pese a reconocer que no lo habían leído. José Errasti es especialmente crítico con Tatiana Casado, vicedecana de la Facultad de Filosofia i Lletres, quien consideró «curioso» que dos personas «cisheterosexuales» debatan sobre aspectos que no les conciernen «porque no son personas trans». «¿En sus publicaciones nunca estudia ningún tema que no le ocurra a ella?», se pregunta el autor del libro sobre Casado.