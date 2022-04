Las viviendas de lujo en Mallorca suben de precio hasta un 29 % durante el último año

El mercado inmobiliario vacacional residencial de lujo está disminuyendo considerablemente en Mallorca, lo cual está teniendo un efecto directo en el incremento de los precios en las operaciones de compraventa, que no paran de crecer y que en el último año han subido hasta un 29 %, según el informe realizado por el Centro de Estudios Inmobiliarios (CRES) del Steinbeis Transfer Institute (STI), con sede en Friburgo, por encargo de la agencia inmobiliaria Porta Mallorquina Real Estate. Los precios están subiendo y la tendencia continúa en alza por la mayor demanda del mercado alemán.

El estudio, que va ya por su octava edición, refleja que las principales agencias inmobiliarias de la Isla ofrecen actualmente unas 3.750 viviendas. Esto supone una disminución respecto al ejercicio anterior de un 18 %. Por otra parte, hay unos 550 proyectos residenciales activos y unos 500 más en fase de planificación.

Los precios del segmento de lujo suben de forma desproporcionada. «En el sureste (ver gráfico adjunto), los precios del segmento superior aumentaron en torno al 29 %, seguido del noreste, con cerca del 24 %. El noroeste también registró un alza del 22 %. El promedio de precios en el segmento de lujo oscila entre los 6.250 euros en el centro y los 9.860 euros en el suroeste. De modo que aquí ya se piden casi 10.000 euros por metro cuadrado para una propiedad de lujo. En el segmento superior, los precios oscilan entre 4.250 euros en el centro y 7.500 euros en el suroeste», puntualiza el CRES.

En Mallorca, sin embargo, no todo es lujo siempre.

El director del estudio, el profesor Marco Wölfle del Center for Real Estate Studies (CRES), señala una nueva tendencia: «Se observa que la oferta de pisos en complejos vacacionales se ha reducido considerablemente en el último año. Es posible que este tipo de propiedad haya sido especialmente buscada como domicilio residencial y de trabajo durante la pandemia. Dejar un apartamento de vacaciones sin usar durante un periodo largo del año no es problemático y además es mucho menos caro que una casa con piscina. Por no hablar del precio de compra».

La industria está reaccionando a esto. En la actualidad, uno de cada cuatro proyectos de nueva construcción se trata de un complejo vacacional, en 2021 era sólo uno de cada cinco. Los precios de un piso de nueva construcción de 100 metros cuadrados, con un equipamiento medio y sin vistas al mar, empiezan en 300.000 euros.

El director de la agencia Porta Mallorquina, Timo Weibel, afirma: «Quien quiera comprar una propiedad en Mallorca en estos momentos deberá tomar una decisión a corto plazo. Una vez que una propiedad atractiva entra al mercado, volverá a salir rápidamente. Se mantiene la tendencia hacia las propiedades de lujo. No sólo en Palma y el suroeste, sino en toda la Isla». Se especifica que las restricciones urbanísticas están impulsando la demanda de propiedades ya construidas. No sólo en el segmento del lujo, sino también en propiedades de categoría superior con mucho potencial.

Las vistas al mar, según el estudio, siguen siendo un factor relevante e incide en el precio por estar en la primera línea y se pagan altas primas por tener vistas exclusivas. Otro factor que influye en los precios puede ser una piscina. Si se hace una distinción entre los edificios nuevos y los existentes, hay una diferencia considerable en el precio de las propiedades con una piscina sencilla y las propiedades sin piscina. El precio de una piscina de lujo es aún mayor en comparación con las propiedades sin piscina.