La teva valentia va trencar barreres i la teva lluita per la igualtat va fer la societat millor. Avui fa 5 anys que et trobam a faltar, estimada Carme Chacón.



En el nostre record quedarà per sempre aquell gran somriure i els teus valors, exemple i il·lusió.#PerSempreCarme 🌹 pic.twitter.com/CtGQiQW9G8