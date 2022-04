Pablo Iglesias: «Lo que piensa el PSIB respecto a Catalunya es muy distinto de lo que el PSOE de Andalucía»

«Es un avance enorme. Que haya un espacio donde miembros del Gobierno y miembros de uno de los partidos de la Generalitat se sienten y hablen no es poca cosa. Pero a la vista de los acontecimientos no se han producido grandes avances», ha subrayado. Tras descartar su vuelta a la política, ha reconocido que quizá se equivocara señalando a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como su sucesora en Unidas Podemos, y que a lo mejor lo que tendría que haber hecho es dejar que se organizaran primarias: «Hubiera sido mucho más previsible y más democrático que dar mi opinión. Quizá me equivoqué, quizá no fuera un acierto». «Hice lo que en aquel momento consideraba lo correcto. ¿Acerté o no? Que lo juzgue la gente. Entendía que la persona que debía hacer esto era Yolanda. Y así se lo había dicho desde verano», ha explicado. Al preguntársele qué le parecería un pacto entre la también máxima representante de Unidas Podemos y el líder de Más País, Íñigo Errejón, para las generales, Iglesias ha evitado pronunciarse, alegando que no es su papel: «Calladito estoy más guapo».

Sáhara

Sobre el giro del Gobierno sobre el Sáhara, ha considerado que Sánchez se equivoca con el cambio de posicionamiento y que el PSOE ha traicionado lo que recogía en 2019 en su programa electoral, además de opinar que se está «comprometiendo» la posición del Estado. También ha acusado a los socialistas de «blanquear» al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que con ello facilitan que pueda ganar las elecciones y gobernar con la extremaderecha. Tras advertir de que ha tenido más enemigos de los que se pueden gestionar y que en política tienes que callar muchas cosas, ha relatado que Sánchez le advirtió de que iban a por él, refiriéndose al poder judicial: «Que el presidente del Gobierno te diga algo así y tengas la sensación de que señores con mucho poder pueden utilizarlo para atacarte ilegítimamente, y que a lo mejor hay que tomarse un café para que vean que no eres tan terrible, claro que asusta».