Josep Lluís Gradaille (Palma, 1946) es topógrafo de formación, pero es también uno de los grandes expertos botánicos de Balears. Acaba de publicar Diàspores. Fruits i llavors de la flora balear. Dispersió junto con el fotógrafo Josep Bonet y el dibujante Marcelo Pinto. Gradaille puso en marcha el Jardí Botànic de Sóller y contribuyó a la creación del Museu Balear de Ciències Naturals, también en Sóller. Dirigió el Jardí Botànic entre los años 1997 y 2020. Hoy presenta el libro en la Fundació Sa Nostra.

¿Cuál es el objetivo del libro?

—La divulgación. Cuando el público en general se acerca a la botánica, se interesa sobre todo por las flores. Eso lo he visto en el Jardí Botànic, donde los visitantes apenas prestan atención a las plantas que en ese momento no están florecidas. Los frutos y las semillas no interesan tanto. A esa actitud la hemos llamado ceguera vegetal. Siempre tuve en mente publicar un libro de estas características y ya hace más de 30 años que se lo propuse a Josep Bonet. La cuestión es que para este libro necesitábamos excelentes fotografías. Bonet tiene un gran archivo de imágenes vegetales, pero son más bien artísticas. Hemos podido aprovechar parte de ese archivo, pero ha sido necesario un intenso y arduo trabajo de fotografiar plantas, frutos y semillas desde una visión estrictamente botánica. Fue hace cinco años cuando le dije a Bonet que nos pusiéramos definitivamente en marcha.

¿Cuáles son los números del libro?

—548 páginas, 2.036 fotografías, y 58 dibujos de un total de 376 especies con las que hemos intentado reflejar los géneros y las familias vegetales más comunes en Balears.

Parece que sí era necesario un libro así.

—Estudios publicados hay muchos, pero muy individualizados, muy centrados en una o en unas pocas especies. A partir de las imágenes, aportamos una obra divulgativa con textos que ofrecen una visión más actualizada de la importancia de los frutos y las semillas. No hay que olvidar que el 99,5 % de la biomasa del planeta son plantas. En el libro tampoco nos olvidamos de las flores, pero sólo salen por una cuestión de identificación o referencia.

Una obra de estas dimensiones necesita mucho trabajo.

—Claro. Como ya he dicho, contábamos con un archivo previo de Bonet, pero faltaban fotografías nuevas de especies que debían estar presentes en el libro. Eso supone horas y horas de salidas al campo. Hacer el libro nos ha llevado cinco años, pero detrás hay un trabajo, tanto mío como de Bonet, de décadas de observación, recogida de datos y experiencia.

Además de las fotografías de Bonet y los dibujos de Pinto, hay otros colaboradores.

—Sí, la investigadora y actual delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Balears, Anna Traveset, y el especialista en fisiología de semillas Costas Thanos han revisado la obra. Traveset estará presente en la presentación.

Para profesionales y aficionados ya tiene su interés, pero para profanos es un libro que permite acercarse a las plantas con otra mirada.

—Para nosotros, es un mundo fascinante. Además, cuando te tumbas en el suelo para observar de cerca una planta, inicias una cadena de descubrimientos a su alrededor. Si realmente te gustan las plantas, las semillas y los frutos son tan espectaculares como las flores. Intentamos que todo el mundo pueda ver lo que nosotros vemos al observar una planta. Es realmente un privilegio. Como en la mítica frase del replicante en la película Blade Runner, en las plantas hemos visto cosas que nunca creeríais.

Divulgación en catalán, castellano e inglés.

—Sí. El inglés es importante para traspasar las fronteras de Mallorca y España.

El Jardí Botànic de Sóller tiene un banco de semillas.

—Sí. Están representadas 115 familias y 292 géneros de un total de 670 especies, que representan el 76 % de los endemismos y el 60 % de la flora amenazada de Balears.

¿Por qué no se llega al 100 %?

—Bueno, ésa es una buena pregunta. La respuesta es porque faltan manos. Tal vez si contáramos con más voluntarios para salir al campo y que estuvieran dispuestos a pasar horas y horas en busca de una planta, a veces durante meses o durante años, podríamos llegar al 100 %. Y otra opción sería que la Administración pusiera recursos para ello.