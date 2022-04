Los transportistas de Baleares piden «calma» ante el retraso en los repartos.

Los transportistas de Baleares han pedido este miércoles «calma» a la ciudadanía por los retrasos en el reparto de mercancías que el presidente de la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías de Baleares FEBT, Ezequiel Horrach, atribuye a una situación de exceso de ventas o «overbooking». Según Horrach, esa situación se estos días da tanto en origen como en el destino de las mercancías, tras varias semanas de parones en el sector, ha informado la FEBT en un comunicado.

El presidente de la patronal ha explicado que los transportistas de mercancías en origen, en la península, están ahora mismo saturados de trabajo, ya no tan sólo por los envíos a Baleares, sino también hacia el resto del mundo. A todo ello se suma, según Horrach, que no hay tráileres suficientes para recoger toda la demanda de mercancías, no tan sólo en Baleares, sino también en la península, aunque se esté intentando suplir con un alquiler de forma excepcional.

El presidente de los Transportistas de Mercancías de Baleares ha indicado que, pese a que ahora mismo el transporte marítimo cuenta con tres navieras que operan con las Islas, el problema radica en que Mallorca no cuenta con un centro logístico de transportes «que pueda acoger un elevado volumen de género, lo que agilizaría las descargas y el reparto, tal como viene siendo reclamado desde hace años por el sector». Según Horrach, a esta situación se suma que la entrega de «última milla» o recorrido presenta actualmente un serio problema de falta de chóferes de reparto y de carretilleros, así como de camiones, tanto nuevos como reparados.

En la mayoría de casos, se tarda entre tres y cuatro meses en disponer de vehículos de transporte de mercancías nuevos en los concesionarios. En el caso de las reparaciones, escasean las piezas de repuesto que, por su falta de disponibilidad a tiempo, provocan que esos camiones queden inmovilizados durante más de dos o tres semanas. El máximo responsable de los transportistas de mercancías de Baleares ha pedido comprensión a la ciudadanía porque «no siempre es posible que dispongan de las mercancías demandadas por la mañana o bien en horas concretas concertadas previamente».