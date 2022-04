El frío está siendo el protagonista de este mes de abril y este pasado domingo las temperaturas máximas registraron un récord histórico en varios puntos de Mallorca, según ha informado la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero. En concreto, nunca se habían registrados valores tan bajos en Pollença en el mes de abril, donde no se superaron los 10º; el récord anterior fueron los 12,2º alcanzados en abril de 2009. Otra estación en la que se alcanzó la máxima más baja desde que se tienen registros fue Muro, donde no se superaron los 10,8º; el récord anterior fueron los 11,5º de 2003. En la Colònia de Sant Pere no se pasó de los 10,5º y hay que remontarse al año 2009 para encontrar la máxima más baja hasta el momento, que fueron 11,6º.

Otros valores especialmente bajos para la época del año, que se han traducido en récords de frío, han sido los 10,4º de Sineu; los 11º de Son Servera; los 11,3º de Santa Maria; los 11,4º de Binissalem; los 12,3 de Santanyí; y los 12,4º de Llucmajor. Cabe destacar que en el Puig Major nevó el pasado domingo, aunque aquí no ha habido récord; sin ir más lejos, el año pasado también se produjo una nevada en la Serra. Guerrero ha precisado que se trata de la segunda vez que nieva cuajando en lo que llevamos de año. «El 5 de enero nevó cuajando en el Puig Major y el 21 de enero nevó sin cuajar». Récord de frío en varios puntos de Mallorca. El pronóstico del tiempo de la Aemet indica que los próximos días continuará la inestabilidad meteorológica en la Isla. Sin embargo, a corto plazo se prevé un cambio que dará lugar a un tiempo en Mallorca muchos más estable: el sol se convertirá en el protagonista y las temperaturas máximas rozarán los 20º, superando así de forma ligera los valores habituales de principios del mes de abril. Por tanto, la primavera está a punto de cobrar el protagonismo que le corresponde en esta época del año en la Isla.