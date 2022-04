Un centenar de personas han reivindicado este sábado, en la plaza del Tubo de Palma, en la movilización organizada por Enllaçats per la Llengua, a la que se han adherido 17 entidades, el «derecho a vivir en catalán». Según ha explicado Carles Cabrera, el secretario de normalización lingüística del STEI Intersindical, una de las 17 entidades adheridas a la movilización, en declaraciones a los medios, «la concentración de este sábado, organizada por Enllaçats per la Llengua, en todos los territorios de habla catalana, pretende reivindicar la normalidad de esta lengua en Baleares para poder vivir plenamente en catalán».

Precisamente, y con el fin de «poder vivir plenamente en catalán», Cabrera ha reivindicado, por un lado, «una discriminación positiva de esta lengua», defendiendo que sea «vehicular» en la enseñanza en las Islas. Y, por otro lado, «la presencia del catalán a nivel escrito en los establecimientos, no solo públicos, sino también privados». «La clave para conseguir la normalidad del catalán, no solo en las aulas, sino también a nivel social, en cualquier caso, la tienen los hablantes de esta lengua que han de ser firmes en su defensa y uso», ha enfatizado.

En la concentración, que ha tenido lugar, a las 12.00 horas, en la plaza del Tubo de Palma, bajo el lema 'Prou! Tenim dret a viure en català (¡Basta! Tenemos derecho a vivir en catalán), la profesora del IES Son Pacs, dinamizadora cultural y militante por la lengua, Marisa Cerdó, ha leído un manifiesto en el que se ha alertado de «un nuevo impulso, en los últimos años, contra cualquier intento de normalizar el catalán en los territorios en los que es lengua propia». Frente a esta situación, Cerdó, en nombre de las 17 entidades que se han adherido a la movilización organizada por Enllaçats per la Llengua, ha dicho «basta» porque, ha recordado, «se tiene el derecho inalienable e innegociable de vivir plenamente en catalán en cualquier territorio del dominio lingüístico». Tras la lectura del manifiesto, el centenar de concentrados han gritado el lema de la concentración «Prou! Tenim dret a viure en català» y «Ni un pas enrere».

Entre los presentes, además, ha habido quien ha portado carteles en los que se ha podido leer «el català només té una garantia de futur, la independència» («El catalán solo tiene una garantía de futuro, la independencia») o «Fora les togues de les nostres escoles» («Fuera las togas de nuestras escuelas». Las entidades que se han sumado a la concentración son: el Grup Blanquerna, la Plataforma per la Llengua, la Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Fundació Darder Mascaró, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Jubilats per Mallorca, Joves per les Illes, Mallorca Nova, Cap Endavant, Joves per la Llengua, Dones dels Països Catalans, Alternativa Docent, UOB Ensenyament, el STEI Intersindical, la Obra Cultural Balear (OCB), Consell per la República de Balears y CCOO.

También, en la concentración ha habido presencia política. En concreto, de la regidora de MÉS per Mallorca en el Ayuntamiento de Palma Neus Truyol y del portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià. Así, Truyol, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que su presencia en la concentración «se debe a que MÉS considera imprescindible trabajar por la reivindicación de este sábado, que es vivir plenamente en català, un derecho humano que debe respetarse, más aún, cuando están renaciendo viejos discursos en contra del catalán». «Nosotros siempre daremos apoyo tanto desde las instituciones como a pie de calle para que el catalán tenga una vida digna». Mientras, Melià ha dicho haber acudido a la concentración «porque esta ha sido en favor de la lengua e intentar que haya un uso social, una normalización al fin y al cabo, y eso es algo en lo que EL PI coincide». «El PI siempre defenderá y protegerá la lengua propia de Baleares, el catalán», ha enfatizado.