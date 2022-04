Las gasolineras creen que la bonificación «incita» a subir precios

Las gasolineras de Baleares afrontan con el miedo en el cuerpo la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos de euros por litro de carburante aprobado por el Gobierno. La falta de concreción suficiente de la mecánica y, sobre todo, de los plazos de devolución de un descuento que ellas deben adelantar a partir de hoy ha sumido al sector en un estado de preocupación en el que sobrevuelan las posibilidades de cierres, reducciones de horarios o incluso subidas de precios si la espera se alarga hasta extremos insostenibles.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que a partir de hoy mismo las gasolineras tendrán a su disposición un «formulario» en la página web de la Agencia Tributaria que podrán cumplimentar para solicitar un anticipo. Añadió que esos adelantos se empezarán a transferir «a partir de la semana que viene». Es precisamente esa indefinición de fechas lo que hace temer por sus negocios a los responsables de las estaciones de servicio. «España es muy grande y no se sabe exactamente cuándo llegarán a cada uno esos pagos: si no se explican bien los plazos se genera una crisis de tesorería», lamenta el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de PIMEM, Rafel Matas, quien advierte de que si esta incertidumbre persiste «se invita a gasolineros desesperados a subir los precios, y eso es incentivar precisamente lo que el Gobierno quiere evitar».

«Falta de respeto»

De hecho, muchas estaciones aseguran que no podrán aguantar abiertas todo el mes de abril, ya que no disponen del dinero suficiente para adelantar la bonificación que ha aprobado el Gobierno central. Así lo mantiene el presidente de la Federación de Estaciones de Servicio de Balears, Joan Mayans, quien argumenta que las gasolineras venden de media 250.000 litros de combustible mensuales, por lo que tendrán que adelantar unos 50.000 euros al mes. «Podemos aguantar unos días, pero no todo el mes», advierte para añadir que en los tres meses que debe estar vigente la medida el montante ascendería a unos 150.000 euros. Matas, por su parte, se queja de la «falta de respeto a todos los gasolineros» del Gobierno, que entre la publicación en el BOE de la medida y su entrada en vigor ha dejado solo dos días, plazo a todas luces insuficiente «para prepararnos y planificar la tesorería: Hacienda ha dado un paso adelante pero le falta precisar los plazos». Una queja que comparte Mayans.

Con todo, Matas no consideraría una «buena idea» el cierre temporal de gasolineras, ya que «perjudicaría a los usuarios por las colas que se formarían en los negocios abiertos y a los propios compañeros», quienes, observa, aumentarían las ventas y con ello el volumen de los adelantos y la consiguiente necesidad de financiación. De hecho, que la medida se vaya a prolongar los meses de abril, mayo y junio ya constituye un problema añadido por la previsión del aumento del consumo por el inicio de la temporada turística. Asimismo, Mayans se queja de que para efectuar las devoluciones se vaya a tomar como referencia lo facturado en el mismo periodo del ejercicio anterior, un mecanismo trampa a su modo de ver, ya que en 2021 hubo bastantes restricciones por la pandemia y se espera que el volumen de consumo venidero no tenga nada que ver con el de entonces, sobre todo a partir de la Semana Santa.