España tiene un déficit de 3.000 profesores en el grado de Medicina

Las 44 facultades de Medicina de España (33 públicas y 11 privadas) presentan un déficit de 3.000 profesores, manifestaron ayer el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina Españolas, Pablo Lara (decano en Málaga), y Miquel Roca, decano en la UIB. Precisamente con la UIB como anfitriona, la conferencia inició ayer en Palma (Aljub del Museu Es Baluard) su 79 asamblea. La reunión de decanos y vicedecanos coincide con el año en que la Facultat de Medicina de la UIB graduará su primera promoción. Los decanos y vicedecanos tratarán en esta asamblea cuestiones como la situación del profesorado, actualización de las plazas de acceso, nuevos grados, pruebas de acceso a la formación especializada, estudios de género, investigaciones o planes de estudio. Lara y Roca recalcaron que «la asamblea trata, sobre todo, de mejorar la educación médica en todos los ámbitos, incluido el postgrado. Actualmente, se están formando 44.000 futuros médicos y se están realizando 10.000 tesis doctorales».

Ambos decanos destacaron «la alianza estratégica de las facultades de Medicina con los centros hospitalarios. Las facultades cuentan con 16.000 profesores y 25.000 tutores clínicos. Estos últimos no forman parte de las universidades, pero contribuyen a la formación de sus futuros compañeros». En este sentido, Miquel Roca apuntó que la Facultat de Medicina de la UIB cuenta «con una veintena de catedráticos y profesores titulares, pero también con unos 200 profesores asociados que tienen su propia carga asistencial y más de un centenar de tutores clínicos». Pablo Lara expresó el apoyo en su momento a la creación de la Facultat de Medicina de la UIB, «que además tiene su sede en un centro hospitalario», en referencia a Son Espases.

Profesor ayudante vinculado

No obstante, Lara expresó también la preocupación de los decanos «por el relevo generacional de los profesores permanentes, cuyo número está disminuyendo. Con un déficit de 3.000 profesores, hemos propuesto al Ministerio de Universidades la creación de la figura del profesor ayudante vinculado, ya implantada en algunas comunidades pero no en todas, y que podría tener un recorrido hasta llegar a ser permanente». Ante la propuesta del Ministerio de Sanidad de incrementar en un 10 % las plazas de acceso a Medicina, Miquel Roca señaló que «es una sugerencia muy reciente y no hemos tomado ninguna decisión al respecto. El Consell de Govern de la UIB podría tratarla en su momento. Para este curso tuvimos 1.960 peticiones para 60 plazas de acceso, pero incrementarlas resulta complicado».

En España, cada año se gradúan unos 7.200 médicos y en el último año ha habido 13.000 candidatos a 8.000 plazas de Médico Interno Residente (MIR). Los dos decanos apuntaron que «en general, no faltan médicos, pero sí en algunas especialidades y en algunos territorios, por lo que serían necesarios una planificación de los recursos humanos y un registro de los profesionales sanitarios. La especialidad más deficiente es la de medicina familiar y comunitaria».