Es una de las diez especies de hormigas más grande del mundo y ha sido hallada en Mallorca. La hormiga gigante, Camponotus barbaricus, una especie endémica del Norte de África y la península Ibérica, ha sido encontrada recientemente en las Islas.

Esta especie es hoy por hoy la hormiga más grande de la fauna balear, puesto que las obreras pueden llegar a una longitud de 15 mm (1,5 cm). Las reinas son todavía mucho más grandes. Queda todavía para aclarar si esta especie ha colonizado recientemente las Islas o hasta ahora había pasado desapercibida, cosa muy improbable a causa de sus dimensiones.

El hallazgo de esta especie ya ha sido publicado en el Boletín de la Sociedad de Historia Natural de las Baleares por Joan Díaz Calafat y Jorge Fortis. Los ejemplare del hallazgo han sido depositados en la colección del Museo Balear de Ciencias Naturales. Los autores destacan que se trata de una especie depredadora y agresiva que ataca otros invertebrados. En las Baleares hasta ahora ya se conocían otras dos especies del género Camponotus: C. lateralis y C. ruber, ambas mucho más pequeña que C. barbaricus. Hasta ahora en nuestras islas se han localizado unas sesenta especies de hormigas.

Sobre los autores del hallazgo hay que mencionar finalmente que Joan Díaz Calafat está actualmente realizando el doctorado en el Centro de Investigación Forestal del Sur de Suecia de la Universidad de Ciencias Agrarias, de este país escandinavo. Jorge Fortis trabaja al departamento científico de la empresa mallorquina Vectobal de control de plagas.