Los transportistas de Mallorca anuncian nuevas movilizaciones para el 11, 12 y 13 de abril

La tensión no ha terminado. Más de 100 camiones de la nueva Asociación de Transportes de Mercancías de Baleares, escisión de hasta 22 empresas que han abandonado la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), anuncian nuevas movilizaciones entre el 11 y el 13 de abril en Mallorca para protestar por la situación «insostenible» del sector. Así, instalarán puntos de información para camioneros en todos los puertos de Mallorca y organizarán una marcha protesta que finalizará en el Consolat de Mar.

El portavoz de la nueva asociación de transportistas, Francisco García, asegura que no pretenden causar ningún tipo de molestia a los ciudadanos, pero deben hacer hincapié en que los acuerdos alcanzados hace unos días entre Govern y la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) no soluciona los problemas del ramo. «Las ayudas no son suficientes, un parche para no atajar el problema que acarreamos desde hace años. ¿Qué pasará a partir del 30 de junio cuando acabe la bonificación de 0,20 euros por litro del carburante?», se pregunta.

En este sentido, Francisco González recuerda que «no se ha hablado de la regulación de precios, no se ha creado un observatorio, como solicitaban, para estudiar lo que se cobra en el sector, ni el tema de las subcontratas», al tiempo que las ayudas del Ejecutivo balear y del Gobierno central solo buscaban «callarnos la boca» y no se dirigen a solucionar los problemas estructurales del sector del transporte.

«Todos sabemos lo que va a suceder estos meses: el carburante irá subiendo, luego irá fluctuando. Pero el pato lo pagarán los pequeños transportistas», recalca el portavoz de la asociación, que solicita, «algo tan obvio», dice, como que si los costes se incrementan, repercuta en el el precio que paga el cliente. «Eso no sucede ahora mismo. No se puede salir a trabajar sabiendo que vas a tener pérdidas», apostilla Francisco García, que ha solicitado una reunión con el conseller de Mobilitat para hablar de la situación del colectivo.

Hay que apuntar que el Govern y la patronal del transporte llegaron a un acuerdo hace una semana que puso fin a la huelga indefinida que iba a dar inicio este lunes 28 en las Islas. Así, el Ejecutivo balear se ha comprometido a una subvención de 5,5 millones de euros para el sector, que beneficiará a cerca de 7.000 titulares de tarjetas de transporte público de mercancías e incluirá mejoras en la carga y descarga de mercancías. Para los transportistas sigue sin ser suficiente.