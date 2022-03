Los fijos discontinuos podrán percibir prestación ordinaria sin pasar por el SOIB pero sí por el SEPE

Los trabajadores fijos-discontinuos que en abril hayan agotado la prestación extraordinaria y sigan sin actividad podrán acceder a la prestación ordinaria sin necesidad de pasar por el SOIB, pero sí por el SEPE. Así lo ha aclarado el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, quien ha estado conversando con sindicatos y con el Ministerio de Trabajo para poder despejar las «dudas administrativas» que existían al respecto y confirmar esta agilización de los trámites. «Había que buscar una solución para los casos de trabajadores que no se incorporaran ahora a su puesto de empleo», ha señalado el conseller para explicar que «siempre habíamos entendido que la prestación extraordinaria no podía cuestionar el resto de subsidios y que por lo tanto para recuperar la prestación ordinaria no se ha de pasar por un alta en la Seguridad Social para luego volver a cesar: se puede pasar de una a otra directamente».

Según ha explicado, la interpretación del Govern coincidía con la del secretario de Estado, Joaquín Pérez Reyes, y de hecho la Dirección General de Trabajo ha emitido un informe que aclaraba que sí es posible engarzar ambas prestaciones. «Esperamos que, ya que se ha tardado tanto en la interpretación de la norma, ahora se dé el servicio lo más rápido posible», afirma Negueruela. Asimismo, el conseller ha informado de que durante el mes de marzo se han incorporado a su puesto de trabajo 16.259 fijos discontinuos, lo que implica un ritmo de incorporación mayor que en época prepandémica (en 2019 fueron 14.600) y que «vamos en el camino señalado y la recuperación es rápida». En base a esas previsiones, se espera que los 30.000 trabajadores que quedan por incorporarse puedan hacerlo -o al menos en su inmensa mayoría- en el mes de abril, cuando la Semana Santa reabra los establecimientos hoteleros y demás negocios turísticos que se mantienen aún con la persiana bajada.