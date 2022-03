Yllanes sobre el polémico cartel del IB-Dona: «Mi opinión como juez no interesa»

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha evitado entrar en la polémica suscitada por el cartel del IB-Dona que cuestiona la actitud de los jueces frente a la violencia de género. «Mi opinión como juez no interesa», ha dicho el número dos del Ejecutivo. Yllanes, juez de profesión, se encuentra en servicios especiales. «Tengo opinión sobre esta polémica como juez, pero ahora no estoy en activo y no tiene sentido», ha dicho.