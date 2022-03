La mañana del sábado 23 de abril se celebra la cuarta edición de Top Women Talks en Son Termes, sede oficial del evento en Mallorca. Esta cita con el desarrollo personal y profesional de la agencia Creativity Events, cuenta con el patrocinio y la colaboración de varias empresas de la isla.

El programa contará con la participación de ocho profesionales referentes del mundo de la consultoría, la mentoría, de la formación y del coaching de Mallorca, que compartirán con las asistentes sus conocimientos y experiencias. A través de metodologías basadas en el coaching y con el objetivo de acercar el mundo del emprendimiento en femenino, las asistentes trabajarán aspectos como el bienestar físico y emocional, identificaran y eliminaran sus creencias limitantes, aprenderán a gestionar sus emociones, mejorarán su relación con el dinero, descubrirán las mejores estrategias para monetizar su negocio, y a través de dinámicas de networking podrán conocer a todas las asistentes.

La directora de Creativity Events, creadora y promotora de esta iniciativa, Miriam Nogueira, comenta «Hemos preparado una experiencia de altísimo valor, con grandes profesionales de Mallorca, con el objetivo de ayudar a las mujeres a descubrir el poder que tiene su pasión, para vivir de su propósito y con el estilo de vida que desean. Porque este evento es para mujeres conscientes de que su crecimiento personal y desarrollo profesional es su prioridad para dar el 100% de ella misma y su entorno».

En esta edición la organización donará los beneficios a la ONG Amics de la Infància.

Ponentes

Tona Mir

Psicóloga especializada en el Bienestar y la Libertad Emocional. Ayuda a mujeres que, por si la vida no fuese ya de por sí suficientemente rigurosa, tienden a ser excesivamente autoexigentes. Trata de suministrarles herramientas prácticas que contribuyan a facilitarles su autogestión emocional y a hacerse la vida más sencilla, con el propósito de prevenir y/o mejorar su salud física y mental.

Tras decidir crear la colección Libertad Emocional, acaba de publicar el primer libro de esta colección, Eres humana.

Gisela Pitura

Nutricionista, coach holística, escritora y conferenciante. Directora del Instituto Panchakarma, especializada en Medicina Ayurvédica en la India y creadora del concepto HoloDieta®, en la cual enseña que nada se resuelve contando calorías o con algún producto milagroso. Trata de ayudar a las personas a crear la vida que desean mediante el origen de una nueva relación con la alimentación, la actividad física y el bienestar espiritual.

En sus tres libros se puede encontrar una guía para lograr, recuperar y mantener un nivel de bienestar.

Yoli Ferrer

Coach, Inspiradora y Experta en Transformación Creativa. Coach profesional acreditada a nivel europeo y certificada por la Escuela Impacta. Emprendedora altamente sensible que, a través de talleres motivacionales, ponencias, charlas grupales, procesos individuales de coaching y artículos, acompaña a las personas para que tomen decisiones significativas y conscientes, que les lleven a alcanzar la vida que quieren y que realmente se merecen, para ello utiliza la transformación creativa, la reinvención y la acción. Con la misión de que aprendan a crear la vida que quieren por sí mismas, se transformen en la persona que realmente desean ser para que apuesten por sus sueños y que los hagan realidad.

Coco March

Coach y mentora de estilo de vida e imagen personal. Acompaña a mujeres comprometidas con su crecimiento personal y su propósito de vida, para descubrir su auténtico estilo, de manera coherente con quiénes son ahora, para que se sientan cómodas, seguras y confiadas para mostrarse, hacerse visibles y compartir quienes son ahora, para que su imagen personal sea una herramienta poderosa de autoconocimiento, autoestima, desarrollo personal y comunicación.

Ana Laura Martínez

Licenciada en Psicología, postgrado en Psicóloga Experta en Coaching y otro en Dirección comercial, acreditada como Analista en DISC y Motivadores, además de tener un Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Es especialista en aprendizaje y desarrollo profesional.

Ayuda a profesionales y organizaciones a mejorar sus resultados, identificando y desarrollando el talento con herramientas científicas. También ha ayudado a centenares de personas a cambiar actitudes, a desarrollar habilidades y competencias, así como a adquirir nuevos hábitos de trabajo.

Nieves Villena

Economista, coach y educadora financiera. Autora del libro 29 días para conectar con Felicidad Económica, un libro donde ofrece una visión de las finanzas y la economía que aborda no solo nuestra inteligencia financiera, sino también la mentalidad relacionada con el dinero, nuestra consciencia y la inteligencia emocional. Facilita recursos y herramientas para tener una relación sana con el dinero y los números ordenados, estando alineado con una misma y con los valores, de una forma simple, amena y creativa.

Carmen Bueholá

Apasionada del mundo on line, del arte y la cultura. Ayuda a personas autónomas, emprendedoras y artistas en la estrategia de sus redes sociales y comunicación on line para tener mayor visibilidad. Además, guía a personas para que detecten su valor diferencial, conecten con su comunidad on line y tengan una mayor seguridad cuando ofrecen sus productos y servicios.

Susana Pinyar

Consultora de Marketing y Branding para empresas y emprendedor@s y creadoras de Marcas vencedoras. Colabora con empresas del sector de lujo y actualmente además trabaja con emprendedores e influencers. Su especialidad es convertir ideas en negocios rentables y ayudar a emprendedores a vivir de sus pasiones.