Baleares ve corto el plan de Sánchez y el Govern promete que sumará más ayudas

Si el Govern debe complementar, mejorar y añadir recursos propios al ‘plan Sánchez’ significa que no cubrirá los objetivos. Se prolonga el plazo de carencia de los préstamos ICO, que se tendrán que devolver; y se anuncia una subida del 15 por ciento del ingreso mínimo cuando hoy no llega ni al 40 por ciento de los beneficiarios. Lo que interesa saber es cuánto llegará a Balears, me refiero a las pymes y las familias, del maná de La Moncloa. Pero cuando las asociaciones empresariales de las Islas advierten que no compensará los encarecimientos ni los sobrecostes habrá que aprobar otras medidas más eficaces.