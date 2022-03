Més, Podemos y PSIB cierran cambios en la ley turística sin tocar la moratoria   

PSIB, Podemos y Més han presentado once enmiendas conjuntas de cara al debate parlamentario de la ley turística, aprobada inicialmente como decreto y sujeta a cambios. Estos cambios, que no afectan a la parte nuclear del proyecto, como la moratoria o la bolsa de plazas, son los que se aprobarán ya que vienen con el aval de los tres partidos. Este lunes finalizó el periodo para la presentación de estas enmiendas. Todos los grupos han propuesto cambios (los que han cerrado los partidos del Pacte se negociaron hasta el último momento, prácticamente al límite de que terminara el plazo) y también Podemos y Més plantean propuestas en solitario que saben que no se aprobarán. Pero que tampoco romperán el Govern. El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, incidió en la que para la formación es importante: la de la regulación del todo incluido que pasa por extender la prohibición de dispensadores de alcohol a otros servicios hoteleros.

Podemos, que también mantiene cambios que no tienen el apoyo del PSIB, incidió en algo que para la formación morada sí es relevante y que será aprobado: incluir un estudio amplio sobre condiciones laborales en el sector, no sólo el relativo a las mejoras en el trabajo de las ‘kellys’ o camareras de habitación. Lo primero que trascendió de esta ley es precisamente la obligatoriedad de instalación de camas elevables. Todas las enmiendas presentadas conjuntamente (como la que pretende aumentar el producto local en los menús) serán aprobadas. Cs y PI también llegan al debate con ganas de que se recojan sus propuestas. La portavoz de Cs, Patricia Guasp, mostró sus disgusto por el modo en que la ley se ha tramitado. Josep Melià (PI) mantiene su idea inicial de que la norma debería contemplar el intercambio de plazas. La alternativa ‘popular’ El conseller responsable de Turisme y portavoz del Govern, Iago Negueruela, se refirió este lunes al contenido de los cambios. Afirmó que no serán esenciales y que «el tronco de la ley está consensuado y pactado». Indicó que «hay margen de mejora en algunos aspectos» pero que la esencia de la reforma se mantendrá. PP y Vox también presentan enmiendas. En general son de supresión. Eso fue lo que indicaron el ‘popular’ Antoni Costa y el portavoz de Vox, Jorge Campos. Antoni Costa afirmó que la alternativa del PP no es la que se ve en estas enmiendas sino en una proposición de ley que se presentará próximamente y que será la que su partido pondrá en marcha cuando gobierne Balears. El portavoz ‘popular’ anotó que la propuesta del pacte parte de la «imposición» y que su idea es la de «libertad». También la representante de Cs se quejó del intervencionismo del proyecto. Y consideró elevadas algunas sanciones que se plantean. Las enmiendas pactadas afectan a disposiciones adicionales y transitorias y no a su articulado.