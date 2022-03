Baleares agota las ayudas a eficiencia energética, movilidad y renovables

Baleares ha agotado las ayudas del Plan de Recuperación estatal destinadas a la rehabilitación energética, la movilidad eléctrica y el despliegue de renovables, siendo de las pocas comunidades que ha solicitado todos los recursos económicos disponibles. El director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, explicó que «el plan concedió a Balears 10 millones de euros para la adquisición de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga que ya se están agotando. Para rehabilitación energética de edificios había 7 millones de euros que ya se han gastado. Y para el despliegue de energías de renovables para el autoconsumo había 14 millones que, igualmente, ya se han concedido en su totalidad. Hay que destacar la rapidez de estas últimas ayudas, pues se convocaron en septiembre».

Goizard señaló que «el hecho de que estas ayudas se hayan agotado, con un total de 31 millones, no significa su finalización, sino todo lo contrario. Se habilitarán más ayudas a los ciudadanos, las empresas y las administraciones de las Islas. Cabe destacar que hay ayudas específicas para municipios o núcleos de población con menos de 5.000 habitantes. En este caso, hay una partida inicial de 500.000 euros, pero se irá incrementando a medida que se produzca demanda». El director general del IDAE destacó que «estas ayudas son del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a lo que habrá que añadir las contempladas en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de Balears, presentado recientemente y que prevé 233 millones para las Islas con cargo a los fondos Next Generation».

Joan Groizard recordó que «el objetivo del plan de inversiones autonómico es alcanzar un 30 % de renovables en 2026 y que todos los proyectos previstos estén en marcha en el año 2023. Entre estas inversiones, las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas pueden alcanzar el 100 % en hogares vulnerables. Y en los que no lo sean, pueden alcanzar el 80 %. En cualquier caso, con ayudas o sin ayudas, las iniciativas en este sentido tendrán derecho a desgravaciones fiscales. Y cabe destacar que hay 30 millones de euros para la propuesta de ideas y proyectos innovadores».

El responsable del IDAE indicó que «para alcanzar los objetivos del plan autonómico no basta con las placas en tejados y cubiertas, hay que apostar por los parques solares. Los consells tienen que zonificar dónde puede haberlos. Ya es sabido que con el 1 % del territorio de Balears, cubriríamos el cien por cien de la oferta renovable. Y respecto al impacto ambiental y paisajístico, hay que tener en cuenta que todos los proyectos de parques son desmontables. Así lo establecen las declaraciones de impacto, además de obligar a barreras vegetales con especies autóctonas o a la recogida de aguas pluviales para limpiar las placas».