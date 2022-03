La asamblea de Més per Mallorca ha aprobado un nuevo reglamento de primarias que limita éstas a las elección de sus cabezas de lista a las elecciones. El resto de nombres de la candidatura al Parlament, hasta 33, serán propuestos y ordenados por la ejecutiva aunque será sometida a la votación de la asamblea. Así se acordó en la reunión del pasado jueves. Este procedimiento también se utilizará para la candidatura al Consell. Lluís Apesteguia, cabeza de lista al Parlament, fue elegido en primarias; igual que Jaume Alzamora, número uno al Consell. En realidad, y según explican a este diario desde la formación ecosoberanista, lo que hace Més per Mallorca es volver al sistema empleado hasta las elecciones de 2015, que fue cuando decidió elegir la totalidad de las listas (y no solo los números uno) mediante el sistema de primarias abiertas. Luego, se mantuvo para los comicios de 2019.

Este sistema que vuelve a adoptar Més, también es el que se utiliza en el PSIB y en el PP. La militancia elige al candidato o candidata a presidir el Govern pero las listas se completan desde la ejecutiva y se ratifican por sus máximos órganos; el Consell Polític en el caso de los socialistas y la Junta Directiva, en el caso de los ‘populares’. En ambos partidos, es la dirección federal la que da el visto bueno definitivo. En el caso de Més se ha tenido en cuenta, además, que el sistema de primarias no ha ayudado a mantener la unidad ni se ha traducido en una mejora de resultados electorales. Además –según informan a este diario personas conocedoras de las interioridades del partido– en más de una ocasión se ha visualizado cierta distancia entre la dirección y las candidaturas. Sin fecha Esto no sucederá de cara a las elecciones de 2023, según estas fuentes internas, ya que el coordinador y el cabeza de lista autonómico será la misma persona: Lluís Apesteguia. Fue la elección de éste como candidato al Govern –que se impuso a Maria Ramon, apoyada por parte de la dirección– lo que luego le llevó a optar también a la coordinación de la formación. Lo que queda por definir ahora es cuándo se elige el resto de la candidatura. Hay quienes consideran que debería ser antes de finalizar este año pero, también, quienes interpretan que es mejor agotar los plazos y esperar a abril, que es lo que hará el PSIB. La presentación de la candidatura es, de hecho, el primer acto de campaña y permite que los nombres tengan presencia pública. No hay fecha, de momento, para la elección. La candidatura a Cort lleva un proceso aparte.