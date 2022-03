Luz al final del túnel. El Gobierno superó la madrugada de este viernes el primer escollo para poner fin a la huelga de transportistas, que estas semanas ha causado problemas de abastecimiento puntuales a lo largo del país. Con la patronal ha cerrado un acuerdo para una rebaja en el carburante que no ha terminado de contentar a todos. Y aquí está el segundo escollo, la Plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera, convocantes de la huelga. No da su brazo a torcer y considera «insuficientes» las medidas alcanzadas, por lo que seguirá adelante con los parones si el Ejecutivo no se reúne con ellos, al tiempo que ha exigido al Ejecutivo que pida perdón por haberles criminalizado.

Para poner fin a esta situación, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se reunirá este viernes por la tarde a las 17 horas con sus representantes, en la que defenderá los acuerdos alcanzados con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que pasa por una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Más de 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras. Los cálculos del Gobierno apuntan a un ahorro mensual de unos 700 euros por camión que funcione con gasóleo. Además, también se concederán otros 450 millones de euros en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros procedentes de los presupuestos públicos: la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias). No obstante, se establece un límite de 400.000 euros como máximo por empresa. El acuerdo incluye ampliar el plazo de los vencimientos de los préstamos ICO al sector y duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista (de 10 a 20 millones de euros). La ministra del ramo tendrá que persuadir a la Plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera de que es el mejor acuerdo posible y de que ponga fin a los parones con los que sigue amenazando. Su reunión será con el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, que ha cobrado gran protagonismo estas semanas entre los transportistas manifestantes, ya que diariamente sube vídeos a Facebook actualizando la situación del paro e instando a continuar con los mismos, pese a los acuerdos que se van alcanzando con el CNTC. Según Hernández, su principal reivindicación pasa por que se garantice que las empresas del sector no pueden contratar a transportistas a un precio que se sitúe por debajo de sus costes. «No se puede contratar por debajo de los costes, eso nos condena a la ruina, y mientras eso no se arregle no puede haber solución porque gastamos menos parados que trabajando», ha argumentado.