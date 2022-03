«Tal vez no era el momento más adecuado para implantar esta ley turística, aunque no podemos estar más de acuerdo en sus líneas maestras». La presidenta de la Federación Empresarial de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, una de las participantes en la jornada informativa sobre los fondos Next Generation celebrada en la Cámara de Comercio de Mallorca, ha valorado la situación actual del sector turístico en las Islas, el impacto de la pandemia y de la guerra en Ucrania y la nueva legislación que tramita el Parlament en esta materia. «Siempre se ha de mirar si el momento y los plazos son los adecuados y para ello es necesario que haya colaboración público-privada».

Los efectos de la pandemia sobre la economía de Baleares, ha recalcado, «fueron aquí más graves que en el resto de España por nuestra especialización, que aunque es una ventaja competitiva jugó en nuestra contra entonces; nada que ver la bajada del PIB en España con la que tuvimos aquí». Para Frontera, la guerra y sus efectos «van a ser mucho más graves que la pandemia», ya que, entre otras cosas, han supuesto «una barrera a la recuperación» que las Islas estaban vislumbrando para este 2022. «Los números en las empresas están complicados», ha advertido para incidir en que, en todo caso, «seguimos apostando por una apertura temprana de los establecimientos turísticos». Así, la presidenta de la FEHM ha anunciado que se prevé un 85 % de establecimientos hoteleros abiertos para el mes que viene y ha abogado por seguir creciendo como destino competitivo potenciando la apuesta por circularidad y sostenibilidad -una de las «líneas maestras» a las que se refería como punto de acuerdo total con el Govern-, abordando las flaquezas que ponía de relieve un reciente estudio de la Fundación Impulsa y haciéndolo todo de la mano del consenso con la administración pública. En ese sentido, ha destacado el rol clave que van a tener los fondos europeos, los cuales «nos van a ayudar».