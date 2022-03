La Autoritat Portuària de Balears (APB) detecta desde el pasado sábado, día 12, un descenso progresivo de la llegada de mercancías a los puertos estatales de las Islas, que en el caso de Palma llega hasta el 30 %.

Lo que más cae es todo lo relacionado con la mercancía general, propiciado por la huelga de transportistas en la Península y el impacto directo de los piquetes en los polígonos de Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia al impedir la carga de mercancía en los camiones.

Las navieras Trasmed, Baleària y GNV constatan el descenso progresivo de la llegada de mercancías desde el inicio de la huelga de transportistas, en concreto en todo lo relacionado con las mercancías no perecederas. Esta circunstancia tiene un efecto negativo en todo el tejido productivo balear, ya que al no llegar suministros no puede continuar con su actividad normal. La APB confía en que la situación se normalice a lo largo de los próximos días cuando el Gobierno central adopte medidas concretas.