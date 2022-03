El Parlament balear «lamenta el cambio de posición» de Sánchez sobre el Sáhara

El Parlament llegó este martes hasta donde podía llegar: el intergrupo de defensa del Sáhara, del que forman parte todos los partidos menos Vox, apoyó por unanimidad un texto para «lamentar el cambio de posición de la Presidencia del Gobierno» respecto «a la postura que había mantenido hasta ahora». Este texto no tiene rango de acuerdo institucional (los intergrupos de apoyo no tienen potestad legislativa) aunque en los próximos días alguno de los partidos o todos lo que los suscribieron ayer presenten una propuesta, con idéntico texto para ser aprobado en el pleno. De hecho, según han explicado a este diario, «lo que importaba ahora es saber que nada ha cambiado en Balears». La propia presidenta Armengol lo dejó claro en una respuesta que dio ayer al portavoz de Més per Menorca, Josep Castells.

Armengol destacó su defensa de «los derechos del pueblo saharaui» y confió en que el acuerdo que alcance el Gobierno central «sea para conseguir lo que se pide desde hace años, un Sáhara libre». Eso deja pocas dudas sobre cuál es la posición política mayoritaria, aunque Armengol dijo que esperaría a la comparecencia que este miércoles tiene prevista, el ministro de Exteriores. «Seguiremos ayudando al pueblo saharaui desde la cooperación y entendiendo que es un pueblo que sufre desde hace 40 años y con gran conexión con España. El Govern se posicionará siempre desde los derechos humanos e internacionales». Después del pleno –en que los representantes de Més mostraron carteles de apoyo con el lema «Sàhara lliure»– se reunió el intergrupo para pactar un texto. Se optó por la fórmula de «lamentar el cambio de posición de la Presidencia del Gobierno» ya el PSOE no aceptaba la propuesta del PP de señalar directamente a Pedro Sánchez y Podemos no quería una alusión al «Gobierno» argumentando que su partido estaba en contra. El texto final es claro. Indica que reafirma su posición en todas las iniciativas del pasado, además de pedir que «se respete la posición de consenso mantenida hasta ahora» y recoge el apoyo expreso a entidades como la asociación Amics del Poble Sah-rauí y Escola i Pau. Igualmente se alude expresamente a preservar «todas las conquistas sociales, políticas y culturales» especialmente las dirigidas al fortalecimiento de las «instituciones democráticas de la RASD». «Mostramos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo saharaui de conformidad con los principios de ls Naciones Unidas», señala el intergrupo.