Las pescaderías ante la huelga: «Hoy hay pescado fresco en Mallorca»

«Hoy hay pescado fresco en Mallorca». Más de la mitad de puestos del Mercado del Olivar están la mañana de este martes abiertos y con género. La huelga de pescadores sí ha provocado el cierre de los que más dependen del producto de la lonja local pero el resto sí tiene. «Se han juntado el mal tiempo y la huelga», señala Mari desde su puesto, «pero por avión sí que ha llegado». Tiene bacalao fresco, salmón y caballa. José Martín, de Pescado Marilén, también tiene la piedra llena de género y destacan unas enormes colas de rape.

«Hay algún producto puntual que sí que es más difícil conseguir, como mejillón de Galicia, pero hay de Menorca», señala. Destaca además que los precios permanecen como cualquier otro día, incluso que algunos han bajado, como la merluza, dos euros por debajo que los de la semana pasada. «Si fuera por el pescado de aquí hace tiempo que no tendríamos. Dependemos del de la Península y está llegando», señala. Entre otros productos, había lubinas a partir de diez euros, gamba a cincuenta las más grandes, besugos, raya y casi cualquier pescado menos algunos como boquerones.

Lo que falla más es la afluencia de clientes. «Con tanto decir que no hay pescado fresco, la gente no viene», se quejan. «Les preguntas si quieren algo y pasan de largo». La mayoría de pescaderos coinciden en que el sábado, cuando estaban la mayor parte de puestos abiertos y había de todo, hubo mucha menos gente que lo habitual. «Tienen la neura de que no hay y ni se acercan».