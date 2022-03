Baleares vuelve a estar en riesgo extremo de contagios de COVID-19, ya que la incidencia acumulada a 14 días es de 512 casos positivos por cada 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a 7 días es de 254,5; se trata de algo menos de la mitad de la de 14. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se han detectado 263.294 casos positivos de coronavirus en las Islas y 1.243 personas han fallecido. Por Islas, Mallorca (con una incidencia a 14 días de 539,9) y Menorca (638,8) están en riesgo extremo; mientras que Ibiza tiene un nivel de riesgo medio (285,9), igual que Formentera (235,2).

Cabe destacar que hay siete municipios de Baleares que con incidencias acumuladas a 14 días superiores a 1.000. Se trata de Estellencs, Artà, Banyalbufar, Felanitx, Esporles, Lloret de Vistalegre, Santanyí. Al final de esta noticia puede consultar la tabla completa con el nivel de riesgo de infecciones y las incidencias acumuladas a 14 días por municipios. El 46,26 por ciento de los términos municipales se encuentran en riesgo extremo de contagios; el 32,83 por ciento están en riesgo alto; el 17,91 tienen un nivel de riesgo medio; mientras que Costitx tiene un riesgo bajo; y Escorca lleva más de dos semanas sin casos positivos de COVID-19. por lo que su situación es de 'nueva normalidad'.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, considera que «no debemos tomarnos con ligereza el que se esté produciendo una nueva ola, que en España sería la séptima, que puede no tener la misma magnitud que la sexta que fue muy mayoritaria». A su modo de ver, «debe preocuparnos y hacernos reconsiderar la precipitada relajación de medidas, como el suprimir la obligatoriedad de medidas de protección, tales como el uso de la mascarilla en interiores, que se quiere poner en marcha muy pronto».

March entiende que «es importante seguir estando ocupados en qué hacer y que no hacer y no quitar todas las medidas y dejar de contar los casos diariamente. Son decisiones que habrá que tomar, pero que aún no estamos en el momento». En este punto, añade que «la dinámica en los últimos tiempos de Asia y, en concreto de China, los repuntes en muchos países de Europa y el riesgo de nuevas variantes nos deben hacer ser cautelosos».

Motivos de preocupación

March confiesa estar preocupado por varios asuntos. «A mi me preocupan varias cosas, como la ralentización en el descenso de la incidencia global en España, los ligeros repuntes en varias CCAA, los incrementos pronunciados en países que llevaban dos años con muy bajas incidencias y el número de casos disparadísimo en Hong Kong, Vietnam y Corea del Norte, así como los notables repuntes en países que han eliminado restricciones como Dinamarca. Todas estas situaciones nos tiene que llevar a ser precavidos y cautelosos ante la situación actual y no tirar las campanas al vuelo de que el virus ya no está y que la pandemia ha terminado, cosa que no debemos ni podemos afirmar».