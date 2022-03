El 69,4 % de la ciudadanía de Baleares apoya que las Islas acojan a refugiados

Casi el 70% de la población balear –concretamente, un 69,4%– apoyan que las Islas sean un lugar de acogida para quienes huyen de Ucrania. Así se desprende del sondeo de IBES para este periódico. La consulta también recoge el sentir de la ciudadanía sobre otras dos cuestiones relacionadas con el conflicto: si las sanciones contra Rusia están siendo suficientes para detener el conflicto (el 76,5% opina que no) y si aceptaría la intervención de tropas españolas. Aunque esta última posibilidad no ha llegado a plantearse nunca por el Gobierno de España, ni por ninguno de la UE –que sí han decidido enviar armamento, aunque en el caso de España con opiniones diferentes entre PSOE y Podemos–, más de la mitad de la ciudadanía, tiene claro que no. Un 53,35 % elige esa respuesta. El 27,6% apoyaría el envió de militares y un 19,1 % opta por el no sabe o prefiere no responder.

Gráfico: Santiago Viedma La ‘guerra relámpago’ Donde más unanimidad parece haber es ante la pregunta referida a la utilidad de las sanciones económicas: el 76,5 % tiene claro que no y sólo un 9,8 % interpreta que las sanciones están siendo suficientes. Esa ha sido la estrategia de la UE y de los EEUU. El 13,7 % no sabe o no contesta.

Esta opción (la no respuesta por diversos motivos) es la mayoritaria en una de las tres preguntas, la referida al envío de tropas para combatir la intervención rusa. Desde que el 24 de febrero se inició la invasión a Ucrania con el aparente propósito de Putin de una ‘guerra relámpago’ que rindiera la resistencia y supusiera el derrocamiento del presidente ucraniano Zelenski, Balears ha acogido diferentes movilizaciones contra la guerra y ha dado muestras de apoyar la acogida de refugiados. Según la encuesta –realizada entre el 1 y el 10 de marzo– únicamente un 13,2 % de la población consultada rechaza que Balears sea tierra de acogida a refugiados. Desde el primer momento, y en coordinación con el Gobierno de España, el Govern se ha mostrado dispuesto a facilitar la llegada y se han tomado ya algunas medidas en este sentido. También en el Parlament se han presentado preguntas al respecto. En principio se optó por el hotel COVID para acoger a refugiados.