«Los niños tienen que ir al colegio, los médicos ayudar y los políticos evitar la guerra». Maksym Myzynchuk, de 11 años, leía con fuerza estas palabras dentro del manifiesto que habían preparado sus padres ucranianos para pedir la paz en su país. este viernes, diez centros educativos inscritos en la Fundació Escola Católica de Illes Balears (FECIB) llevaron a acabo un acto por la paz en apoyo al pueblo ucraniano que está sufriendo la invasión rusa.

Los alumnos se sumaron a esta jornada con símbolos azules y amarillos en alusión a la bandera de Ucrania. El acto consistió en la lectura de varios manifiestos que habían realizado los alumnos, algunos de ellos, como Maksym, eslavos.

El acto consistió en la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio y en cantar. En la imagen, alumnos alzando las manos por la paz.

«Cada día hablamos con mi familia y seguimos las noticias. Es doloroso ver que bombardean casas, museos, colegios», compartió el joven Maksym a sus 250 compañeros de la Escuela Sant Vicenç de Paül, de sa Vileta, en el parque Son Puig d’Alt. Durante la celebración del acto, realizaron un minuto de silencio y cantaron, juntos, No dudaría, de Antonio Flores. Aparte de Maksym, los alumnos Olexandr Bescorovani, de origen ucraniano, Pau Cànaves y Blanca Fullana fueron los encargados de leer las emotivas cartas durante el acto. El joven Olexandr también leyó el manifiesto que habían preparado sus padres. En él compartió que «mis abuelos, tíos y amigos están en Ucrania. Ya no se asustan si suena las sirenas, se están acostumbrando». Al acabar la lectura, los amigos de Olexandr, de segundo de Primaria, le abrazaron. «Lo has hecho muy bien», le dijo un compañero.

Los alumnos del Sagrat Cor, durante el acto por la paz.

Una estudiante del Sant Vicenç de Paül de Sóller en la lectura de su manifiesto.

Los niños de Verge de Monti-Sion, en Porreres.

Símbolos

Para este acto, los alumnos de centros como Sant Vicenç de Paül de Manacor, el Sagrat Cor o Sant Josep en Maó, entre otros, han preparado símbolos en apoyo al país en guerra. Por ejemplo, manos de colores amarillas y azules, camisetas en alusión a la bandera ucraniana e incluso algunos aparecieron con gafas de papel coloreadas. Los estudiantes de estos colegios se mostraron muy solidarios con la causa y gritaron con fuerza «no a la guerra» y «sí a la paz».