Las aerolíneas suben precios por el encarecimiento del combustible

Las aerolíneas españolas y europeas están subiendo de forma progresiva en la última semana los precios de los billetes de los vuelos internacionales y con la Península por el encarecimiento del combustible. La Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) afirma que la estrategia comercial de las compañías aéreas pasa por «incrementar los precios con la excusa del aumento del coste del combustible». Las navieras van a entrar en la misma dinámica en las próximas semanas, siempre y cuando las ayudas institucionales prometidas por el Gobierno central cubran los extracostes. Para una naviera el combustible supone cerca del 80 % de los resultados variables de un buque.

El presidente de Aviba, Francesc Mulet, constata un incremento del 30 euros por trayecto en los vuelos internacionales, en concreto con destino al Caribe, «la situación va a ir a más porque las empresas, sean aerolíneas o navieras, no pueden asumir la evolución de los costes energéticos y utilizan la estrategia de los algoritmos para camuflar los incrementos de precios en el transporte». En los vuelos con la Península, las aerolíneas aplican los algoritmos con precios más elevados que quedan camuflados con el descuento de residente del 75 %. La situación va a empeorar más, ya que tanto el grupo IAG (Iberia Express y Vueling, entre otras), Air Europa, Ryanair, Air Nostrum y Volotea se han visto superados por la crisis energética derivada del conflicto ruso-ucraniano.

Aumentos

«Antes del conflicto y de la pandemia las aerolíneas tenían garantizado hasta un 80 % el precio del combustible de un año para otro, para así evitar distorsiones en su normal operativa y poder comercializar sus vuelos de forma normal sin alteraciones. En la actual crisis, muchas compañías aéreas no llegan al 50 % y es, por ello, que se ven obligadas a aumentar precios para evitar problemas de viabilidad y solvencia», indican touroperadores alemanes y británicos. El precio de los paquetes turísticos desde los mercados emisores europeos a Mallorca y resto de islas se van a incrementar al incluir suplementos por combustible. No es la primera vez que pasa, pero la guerra ha roto todas las previsiones de los grupos turísticos, aerolíneas y resto de transportistas. En este contexto, desde la patronal Aviba afirman que lo último que quieren las aerolíneas «es que se sepa que suben precios, pero al no tener asegurado el combustible se ven obligados a tomar decisiones que inciden negativamente en los consumidores y en su propia imagen».

Mulet añade que por este motivo, en lo que concierne al mercado balear, «hemos detectado en las agencias de viajes de las Islas una ralentización en la venta de billetes en vuelos internacionales hacia Europa y de larga distancia de cara a la Semana Santa, principalmente por la inseguridad que genera la guerra europea en estos momentos y el progresivo aumento de los billetes aéreos». Tanto aerolíneas españolas como navieras se mantienen a la expectativa de lo que pueda pasar el próximo día 29, que es la fecha tope que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado para dar a conocer las medidas que se adoptarán para paliar los incrementos de todos los productos energéticos, entre ellos el del combustible para el transporte terrestre, marítimo y el aéreo.