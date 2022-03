Baleares ingresará este año 202 millones de euros procedentes del impuesto de hidrocarburos. Se trata prácticamente de mitad de lo que recauda el Estado por este concepto en las Islas. Cabe precisar que se trata de una previsión y que dentro de dos años se realizará la liquidación del actual ejercicio, donde se sabrá lo que realmente han pagado los ciudadanos al comprar carburantes en las Islas; puede salir a devolver o a pagar.

Desde la Conselleria d’Hisenda han explicado que el impuesto especial sobre hidrocarburos es competencia del Estado, que fija la cuota por litro que cobra de este impuesto, lo recauda y luego cede parte de la recaudación a las CCAA a través del Sistema de Financiación Autonómica. En el de hidrocarburos, cede el 58% de la recaudación a las CCAA. En 2021 Baleares ha recibido 207 millones de euros del impuesto de hidrocarburos, la liquidación se hará en 2023.

¿Cómo afectará la rebaja de impuestos que prevé aprobar el Gobierno?

Un aspecto importante a tener en cuenta es que el impuesto sobre hidrocarburos no se cobra por el precio de los carburantes, es decir no aplica un porcentaje sobre el precio, sino que cobra una cuota fija por litro de carburante repostado. En este punto, se apunta que el hecho de que hayan subido los precios no implica que se vaya a recaudar más, e incluso puede provocar que se reduzca el consumo y, por tanto, la recaudación baje respeto a lo previsto, y por tanto, hasta pueda bajar la recaudación.

Además, hay que tener en cuenta que el efecto que ña situación actual pueda tener en las CCAA no producirá en 2022, sino en 2024, cuando se realice la liquidación de 2022. Este ejercicio, las CCAA recibirán la entrega a cuenta ya prevista desde el año pasado y la liquidación de 2020.

Armengol apoya la rebaja del precio de la energía

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha mostrado partidaria de la rebaja del precio de la energía que tiene previsto aprobar el próximo 29 de marzo el Gobierno de España.

Cabe recordar que este pasado lunes los transportistas bloquearon los accesos a Palma para reclamar una reducción del precio de los carburantes, cuyo precio se ha disparado tras la guerra en Ucrania. La protesta no tenía el respaldo de la Federaciom Balear de Transportes y tras una reunión de los transportistas con la citada entidad acordaron dar una tregua de 10 días sin protestas ante el compromiso del Gobierno de aprobar medidas.