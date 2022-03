Los transportistas dan una tregua de 10 días sin protestas

Este martes no habrá protestas de los transportistas en Mallorca ya que el Gobierno se ha comprometido a bajar el precio del combustible a entre 40 y 60 céntimos el litro. No obstante, han advertido que si la promesa no se hace efectiva reanudarán las protestas y han asegurado que en esta ocasión contarán con el apoyo de la Federación Empresarial Balear de Transportes. En concreto, harían una huelga indefinida que contase con todos los permisos, cosa que no ha ocurrido con el paro de este lunes.