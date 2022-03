La Conselleria de Salut ha diagnosticado 229 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, en las que ha contabilizado 3 fallecimientos por coronavirus que elevan a 1.239 la cifra oficial de muertes desde el inicio de la pandemia. Según últimos datos incorporados por el Govern a la web Visor Covid, la incidencia acumulada en catorce días en el conjunto del archipiélago se sitúa este lunes en 437 casos por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa de 430 de la víspera.

Por islas, la incidencia acumulada en dos semanas en Mallorca es de 463 casos por cada 100.000 habitantes, de 507 en Menorca, 260 en Ibiza y 193 en Formentera. La tasa de positividad de las pruebas diagnósticas realizadas este domingo es del 15,3 % y la de los últimos siete días se sitúa en el 13 %. La cifra de nuevos casos de las últimas 24 horas se reparte en 203 infecciones detectadas en Mallorca, 1 en Ibiza y 25 sin asignación geográfica.

El Govern informa este lunes de la cifra de nuevos positivos del sábado, que no facilitó el domingo: hubo 224. Hay 962.913 personas con pauta de vacunación completa, lo que representa el 86 % de la población mayor de 4 años. De este colectivo, 464.857 personas tienen una vacuna de refuerzo. Este lunes no hay información sobre la situación de los hospitales porque no se incluye en la web y el Govern balear ha decidido facilitarla solo los martes y los viernes.