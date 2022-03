He de reconocer que la presencia de tanques en las carreteras alemanas empezaba a preocuparme, pero no fui consciente de que cada vez estábamos más cerca del punto fronterizo con Ucrania hasta que llegamos a Polonia. Había decenas de turismos y furgonetas con matrícula ucraniana. ¿Eran familias recién huidas?, me preguntaba. Las retenciones eran cada vez mayores, los nervios afloraban. Tan solo eran las ocho de la tarde. Este viernes, mi viaje lo compartí con Marcos y sus historias curiosas, mientras el resto de compañeros circulaban a su rollo. Paramos a reponer fuerzas para adentrarnos al destino final, descargar las cajas y esperar.

En Hungría había gasolineras precintadas, me contaron los compañeros del segundo convoy. Indignados, Joan, Miquel y Xesc pudieron, al fin, repostar pasada la ciudad de Budapest. Por lo menos, antes de salir de Eslovenia, habían llenado el depósito. A precio desorbitado, eso sí.

La odisea terminó para este grupo con multas. El equipo que se dirige a Hungría paró en un área de servicio y tres controladores de carreteras les requirió una tarjeta que permite la circulación por el país húngaro. No conocían este documento, una especie de viñeta, o así dicen que se denomina. La gracia les costó 45 euros a Miquel y a Joan y el doble, al menos, a Xesc porque su furgoneta era de categoría especial (nueve asientos).