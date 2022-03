Aguantarán lo que aguante el combustible y es muy posible que la próxima semana no salgan a faenar. En la Península ya han decidido que, a partir del lunes las embarcaciones quedarán amarradas. La última vez que Gori Bort –patrón del Josep Paraguay Nou– participó en un paro de protesta, el litro de gasoil había subido a 60 pesetas. Anteayer estaba a punto de llegar a 1,30 euros. «Así no podemos vivir, no compensa», dice recién llegado al muelle mientras se prepara para pesar, junto a su hermano Bruno y los otros dos compañeros de faena, las capturas del día.

Pasan diez minutos de las cinco de la tarde y el Josep Paraguay Nou (malnom del padre de los hermanos Bort) es el segundo barco de arrastre, o barca del bou, que amarrará esa tarde. Habitualmente son tres –uno lleva varios días sin salir– los que se dedican a la pesca de gamba y y cigala. «No salen, las cuentas no salen», insiste mientras advierte que ya llega Es Llevant. «Es en Toni Pipes», señala Bort. Los dos arrastreros han coincidido en las aguas de Cabrera –de donde regresan– ; las dos tripulaciones se conocen bien y sus patrones se cuentan todo... menos los kilos que han pescado. Toni Pipes se llama en realidad Toni Bonet y es hermano de Bernat, que fue hace tiempo presidente de la cofradía de pescadores y alguna que otra tarde, como ésta, acude a esa ceremonia diaria. Noticias relacionadas Bonnín: «Algunos pescadores van a dejarlo, se están asfixiando» «Fatal, fatal, fatal, estoy que muerdo», dice nada más bajar. Todo parece indicar, pese al buen humor, con un punto de ironía que adopta en su conversación, que no ha ido demasiado bien la jornada y su análisis es idéntico al de Gori Bort. Cada día hacen falta 800 litros de combustible, cuenta y «tenemos más gastos que ingresos». En los tiempos de la COVID (explica el anterior presidente de la cofradía) el litro estaba a 0,40 céntimos de euro. Que el gasoil tenga un precio bonificado (sin IVA) no ayuda demasiado. Y ahí es donde entran otra serie de variables, que son las que mueven el mercado para analizar lo que sin duda esperan que ocurrirá. 41 bandejas o ‘cajones’ de gambas y cigalas, camino de la lonja. Eso es que es posible que no haya este jueves por la mañana en la Lonja mucha diferencia de precios. Los pescadores siguen ganando lo mismo, ya sea por los cupos que tienen asignado o porque pese al incremento del combustible, sus ganancias siguen siendo la mismas. A la espera de lo que sucede a partir de la semana que viene –el lunes y martes hará mal tiempo y no saldrán– habrá esta mañana pescado en la lonja –queda depositado en neveras– y también en las pescaderías y supermercados. La de este jueves ha sido una jornada normal. Los barcos han salido después de las cuatro de la mañana y han regresado cuando daban las cinco de la tarde. Las tripulaciones no han perdido el buen humor y si algún asunto ha caldeado el ambiente ha sido el partido de fútbol entre el Madrid y el PSG del día anterior.