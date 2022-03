La SCIB recomienda mejorar la gestión de recursos humanos en los ayuntamientos de Andratx, Capdepera, Costitx y Palma

La Sindicatura de Cuentas de Baleares (SCIB) ha recomendado mejorar la gestión de los recursos humanos, por ejemplo, con la reducción del coste medio por empleado público, en los ayuntamientos de Andratx, Capdepera, Costitx, Palma y Ses Salines. Se trata de una de las recomendaciones que hace la SCIB en el Informe 202/2022 sobre la consolidación de las cuentas generales de las entidades locales correspondiente al ejercicio 2019, el cual ha entregado al Parlament.

Este informe consiste en una revisión limitada y formal de la rendición de cuentas de las corporaciones locales y los otros organismos, empresas y entidades que integran el sector público local balear, y tiene el objetivo de mostrar la información consolidada del contenido de las cuentas rendidas. Otra de las recomendaciones que hace la Sindicatura es limitar el uso de la tramitación urgente de los expedientes de contratos a los casos que sean realmente de necesidad inaplazable o por razones de interés público, especialmente en los ayuntamientos de Deià, Escorca y Valldemossa.

También propone mantener la contabilidad actualizada «sin dejar saldos excesivos» en las cuentas de pagos y cobros pendientes de aplicar, especialmente con respecto a los consistorios de Andratx, Banyalbufar, Formentera, Montuïri, Muro, Petra y Sant Antoni de Portmany. Asimismo, plantea mejorar la eficiencia de la estructura administrativa, que representa un coste elevado para determinados ayuntamientos, sobre todo en el caso de Ariany, Búger, Maria de la Salut, Montuïri y Selva.

En la fecha de cierre del Informe, un total de 13 ayuntamientos, dos mancomunidades y cinco entidades dependientes no habían rendido sus cuentas; cuatro ayuntamientos no habían enviado la relación de contratos, y cinco ayuntamientos y una entidad dependiente no habían remitido la relación de convenios. Del análisis realizado se han extraído 34 conclusiones y se han hecho un total de 14 recomendaciones.