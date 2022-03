Las medidas frente a la covid-19 en los centros educativos serán las mismas que para la población general a partir de este mismo jueves, de forma que se relajan las medidas con los grupos de convivencia estable en los centros educativos y el alumnado podrá interactuar. Se mantiene la obligatoriedad de la mascarilla a partir de 6 años en el interior, el lavado de manos, el mantenimiento de la distancia de seguridad siempre que sea posible y la ventilación en los centros educativos, ha detallado la Conselleria de Educación y Formación Profesional en un comunicado. Se dejan sin efecto el resto de medidas siguiendo las líneas marcadas por la Comisión de Salud Pública, en una regulación que como está publicada en el BOIB de este jueves, ya está en vigor.

La revisión de las medidas se debe a la situación actual de la pandemia y las nuevas directrices aprobadas por la Comisión de Salud Pública. Además de la mascarilla en interior, se mantienen la obligatoriedad de una higiene frecuente de manos y la higiene de síntomas respiratorios: evitar toser directamente al aire, taparse la boca con la cara interna del antebrazo en estos casos y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. La distancia física interpersonal de seguridad se mantendrá siempre que sea posible y se dará preferencia a los espacios al aire libre para la realización de actividades. También se mantienen la ventilación correcta de los espacios cerrados y la limpieza y desinfección de superficies. Lo que se suprime es que los contactos estrechos de positivos de covid-19 no tendrán que guardar cuarentena; los alumnos de los diferentes grupos podrán interactuar tanto en el interior como el exterior del centro; en los patios los grupos no tendrán que estar separados y no se tendrá que hacer uso de mascarilla en los espacios exteriores.

Además, en los servicios complementarios de comedor y escuela matinal, los alumnos podrán interactuar independientemente de si pertenecen a un grupo u otro. En las salidas extraescolares, no hará falta que se guarden dos hileras de distancia entre los diversos grupos de convivencia estable dentro de los autobuses (sí que se tiene que hacer uso de mascarilla). Se pueden organizar salidas y viajes de estudios con normalidad; si se considera conveniente, se pueden dejar de escalonar las entradas y salidas del centro y de hacer turnos a los patios; las reuniones se pueden llevar a cabo de manera presencial; y se pueden llevar a cabo las jornadas de puertas abiertas con las familias.