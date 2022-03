Un conjunto de furgonetas y coches desfilan hacia el puerto de Alcúdia. Es la una del mediodía de un 9 de marzo nublado en Mallorca. Sentados en las butacas del ferri Martín i Soler de Baleària, a Joan Soler, Raúl López, Miquel Jordi Girart, Xesc Nicolau, Óscar Aguiar, Juanjo Martínez, Marcos Cabrer y Toni López les une una misión: llevar comida, material sanitario y para bebés a dos fronteras con Ucrania y traer refugiados a Mallorca.

Ultima Hora acompaña a un convoy de seis vehículos y a ocho voluntarios que emprenderán un viaje de hasta 2.500 kilómetros por carretera. Dos furgonetas Volkswagen y un Renault Clio se dirigirán hacia Przemysl, una ciudad ubicada en el sureste de Polonia y a 14 kilómetros de la frontera con Ucrania. Otras tres furgonetas partirán hacia la ciudad de Kisvárda, al noreste de Hungría que cuenta con una población de unos 16.000 habitantes.

Los cooperantes posan junto al jefe de tripulación del ‘Martín i Soler’.

El equipo

La ruta comienza cuando se pone el sol. El convoy mallorquín sale despacio del barco, que acaba de atracar en el puerto de Barcelona. Quedan unas horas de viaje hasta llegar a la región francesa de Occitania. Los vehículos están a rebosar de materiales para las fronteras. Desde que pasó por un accidente de moto, con 18 años, que casi le deja tetrapléjico, Toni López, de 48 años y originario de Andratx, se toma la vida con risa e impulso. El lunes pasado se enteró de esta misión. «No me lo pensé. No conozco con quién me voy, pero esa gente ucraniana necesita una oportunidad y ayuda. Lo hago por ellos». Toni compartirá asiento delantero con Marcos Cabrer, un emprendedor y economista que el viernes pasado, mientras esquiaba, decidió ayudar de la forma que fuera. «Desde entonces, he movido todo cuanto he podido en hospitales, farmacias y dentistas para conseguir donativos. Y mi teléfono no ha dejado de sonar».

Arriba, Óscar Aguiar y Juanjo Martínez, listos para realizar el camino hasta Przemysl.

La Associació Per Ells, con base en sa Pobla, ha sido el puente de unión entre los voluntarios. En su sede aguardan kilos y kilos de material recaudado desde hace semanas. Xesc Nicolau es un payés de Sant Joan casado con una ucraniana. Llevaba casi una semana decidido a salir hacia Polonia para recoger a la familia política, exiliada de la capital Kiev. Sin embargo, cuenta, «pudieron salir y llegarán a Palma este viernes». Quedarse de brazos cruzados no era una opción para Nicolau. En una calçotada entre amigos, el domingo, comunicó su decisión de ir, a pesar de todo, y traer a otras familias. «En ese momento, se lo comenté a Miquel Jordi Girart, abogado, y dijo que sí». Ambos se desplazarán en furgoneta hacia Hungría.

Las decisiones se tomaron de un día para otro para Juanjo, enfermero y Óscar, empresario. También para Joan y Raúl, que no solo les une la amistad, sino también la profesión de bomberos. No cuentan los países por los que pasarán, tampoco las paradas para descansar. El trayecto comienza para todos ellos con los ojos puestos ya en las fronteras. A estos mallorquines en una travesía que recorrerá, durante tres días el interior de Europa.