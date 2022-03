Juicio a una doctora por falsear el consentimiento para una sedación

«No me dio pie a albergar ninguna duda de que los hijos estaban al corriente». Una doctora de Son Espases defendió este martes en juicio su actuación ante la sedación de una paciente. Los hijos de la mujer, que falleció, reclaman una condena de seis años de prisión para la facultativa a la que acusan de haber reflejado de forma falsa en el historial médico que habían dado el consentimiento para la administración de las medidas paliativas. La Fiscalía reclama la absolución de la doctora al entender que no existió ánimo de falsear ningún documento.

La paciente, enferma terminal de un cáncer, ingresó en el Hospital en agosto de 2019. Tenía 56 años. Falleció al sábado siguiente. Durante toda la semana fue informada sobre la sedación y, sus hijos, sostienen que tenía dudas y que quería tomar ella en persona la decisión. «Ella quería estar consciente, era su petición», dijo una de sus hijas ayer en el juicio. Todo se precipitó el sábado por la mañana. La doctora manifestó ayer ante el tribunal que cuando se incorporó al turno por la mañana las enfermeras le advirtieron sobre la situación del paciente. «Esa noche se había caído al suelo y cuando y la visité estaba en situación agónica», declaró. Señaló que habló con una hija de la paciente que era la única que le acompañaba entonces: «Como suelo proceder le comunico la situación al que está presente y consulto sobre el resto de la familia. No podemos esperar a hablar con todos los familiares en una situación aguda que requiere actuar».

Conversación

La hija de la fallecida que intervino en esa conversación discrepa en su versión y niega que se hablara explícitamente de sedación: «Me preguntó: ‘¿Quiéres ver sufrir a tu madre?’, yo no querría». En torno a esta charla está el posible delito de falsedad. El historial médico refleja un consentimiento de los hijos y estos afirman que no lo dieron, aunque en su testifical admitieron que no hay motivo para que la facultativa falseara el informe. Tampoco se discute que el resultado fatal hubiera cambiado independientemente del procedimiento.