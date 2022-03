El conseller de Turismo, Iago Negueruela, está seguro de que no prosperará la iniciativa de Podemos y Més en el Consell de Mallorca para reducir del 10 % al 15 % el incremento de edificabilidad en las reformas hoteleras. «El marco está consensuado, pactado y no habrá cambios», ha afirmado este martes. Negueruela ha declarado en el Parlament que la moción que defenderán en el próximo pleno del Consell de Mallorca Podemos y Més per Mallorca es una fórmula para explicitar su postura que no rompe el acuerdo con su partido, el PSOE, respecto a la Ley de Turismo.

«Hay puntos en que las formaciones quieren dejar claro cuál es su posición», ha subrayado el conseller, que ha considerado «positivo» este contraste de posiciones pese a que contradice el acuerdo alcanzado en el seno del Govern. Ha recalcado que «no hay ningún problema en que presenten ningún tipo de moción» porque el decreto ley vigente, que se tramita como proyecto de ley en el Parlament «está acordado por los socios del pacto de gobernabilidad. En opinión de Negueruela, la expresión pública de estas diferencias es »un ejemplo de madurez democrática".