Las demandas de disolución matrimonial en Baleares aumentaron un 2,6 % en 2021, cuando se registraron 2.694 demandas de divorcio, frente a las 2.625 del primer año de la pandemia. A nivel estatal, estas demandas subieron un 2,5 % en un año. Según los datos que este lunes publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2021 se registraron en el archipiélago 1.758 demandas de divorcio consensuado, un 4,8 % más en un año, mientras que las demandas de divorcio contencioso fueron 839, que son un 2 % menos respecto a 2020. En 2021 se registraron 57.168 demandas de divorcio consensuado en el país, un 4 % más que en 2020, mientras que las demandas de divorcio contencioso se incrementaron un 0,7 %, hasta las 36.337.

Las separaciones consensuadas experimentaron un descenso del 0,4 % en España y del 5,6 % en Baleares, y las separaciones contenciosas registraron una disminución del 3,9 % en el país, y un aumento del 50 % en el archipiélago. También se presentaron 70 demandas de nulidad en España, 2 de ellas en el archipiélago. El mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias (con 247,5); la Comunidad Valenciana (238,8); Baleares (229,7); Murcia (225,4); Andalucía (218,8); Cantabria (213,7) y Cataluña (208,3), todas por encima de la media nacional, que se situó en 205,7. Por el contrario, los territorios donde se presentaron un menor número de demandas fueron Castilla y León, con 162,3; País Vasco (170,1); y Navarra, con 180,8. Además, en 2021 se presentaron 12.955 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, 435 de ellas en Baleares (un 7,7 % más), mientras que las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas ascendieron un 15,8 % en las islas, por encima de la media nacional, del 7 %.

En cuanto a las demandas de modificación de medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 24.032 consensuadas en España, de las cuales 773 fueron en Baleares, un 9,8 % más en las islas en que en 2020. Las no consensuadas bajaron un 8,2 % en la comunidad, por contra de la tendencia en el país, con un 5,4 % más en un año. Entre octubre y diciembre de 2021, el número de demandas de disolución matrimonial, nulidades, separaciones y divorcios en España se redujo en un 12,6 % respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, mientras que en Baleares bajó un 13,7 %. Las demandas de divorcio consensuado cayeron en las islas un 11,3 %, frente al 14,6 % a nivel estatal; las demandas de divorcio no consensuado representaron un 8,9 % menos en el país y un 19,8 % menos en Baleares. El informe detalla que las demandas de separación consensuadas disminuyeron en la comunidad un 11,1 % y las no consensuadas se incrementaron un 40 %, por contra de la tendencia decreciente del 13,3 % de media en España.