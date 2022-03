La evolución del deporte femenino en los últimos años es un fenómeno innegable para quienes se manejan en este ámbito. La mayor visibilidad de sus protagonistas, la apuesta de patrocinadores, el empuje institucional y, como siempre, la labor de familiares, clubes, técnicos y federaciones ha hecho que lleguen resultados con los que reivindicar una tendencia positiva. Desde su perspectiva actual como deportista, entrenadora y presidenta de federación, Malén Sart, Yolanda Llompart y Cati Darder conversan con Ultima Hora sobre una realidad a la que todavía le falta un punto clave: la profesionalización del deporte femenino en España.

Malén Sart

CAMPEONA DEL MUNDO Y DE ESPAÑA DE PESCA SUBMARINA

Fue durante años jugadora de baloncesto, pero ahora es la referencia de la pesca submarina en nuestro país. Un deporte con escasa cuota femenina y en el que Malén Sart (Palma, 1969) es la vigente campeona mundial, la primera española en conseguirlo. «Es un deporte sacrificado, te pide muchas horas, con gastos elevados...», comenta, recordando a la par aquellos inicios en la canasta «cuando jugábamos en pistas de tierra...». La pescadora de Binissalem agradece el apoyo de Iberdrola, pero recalca que «la principal diferencia, más allá de la repercusión en diferentes ámbitos, se encuentra en el tema económico. En nuestro deporte, los chicos tienen más visibilidad.

Las mujeres, todavía, somos pocas, pero aunque se dan pasos, queda camino». Y se pregunta «¿por qué no hay más? Pues no lo sé, pero es verdad que es sacrificado y eso lo hace menos atractivo, tal vez...». De la misma forma, recuerda que Mallorca es cuna de campeones «y no se han conseguido darles visibilidad». Y espera que casos como el suyo «animen a otras chicas».

Cati Darder

PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN BALEAR DE VELA (FBV)

Acumuló muchas horas en el mar como regatista, con un brillante palmarés, y desde hace unos meses preside la Federación Balear de Vela (FBV). Todo un hito para un laureado deporte y «un reto» para Cati Darder, quien resalta el peso de la mujer en su deporte desde hace años. «Hombres y mujeres navegan y entrenan juntos, lo que hace que el nivel crezca, la cifra de federadas es alta y sus resultados están ahí. No viene de ahora», recuerda la dirigente, quien no esconde que esos resultados «son al final los que nos dan visibilidad de cara a patrocinadores e instituciones».

Señala a los clubes como claves en esta evolución de la vela femenina «y de su desarrollo global». Además, tener clases propias implica «igualdad de oportunidades», aunque también se han creado competiciones exclusivas «como en la Copa del Rey, que ponen en valor el trabajo y muestran que estamos ante una realidad imparable». Y añade una reflexión que comparten las tres: «La profesionalización es la cuenta pendiente del deporte femenino», dice, de la misma manera que comparten la dificultad que supone la conciliación familiar.

Yolanda Llompart

ENTRENADORA DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

De gimnasta pasó a entrenadora, con muchos años a sus espaldas e incontables pupilas a sus órdenes. Yolanda Llompart es técnica de artística en el Xelska y en tecnificación en la Fundació per a l’Esport Balear. Una experiencia que le da un amplio prisma. «Nuestro deporte es más de mujeres, de siempre, pero lo que nos da visibilidad son los resultados», dice, a la par que remarca su evolución en paralelo a los valores de la sociedad.

«Ahora es diferente. Antes, lo primero era la gimnasia... El compromiso o el esfuerzo son diferentes. Es verdad que tienen más distracciones (redes sociales, móviles...), pero deben tener claro que, para llegar arriba, cuesta más y hay que comprometerse», afirma Llompart, para quien «se ha normalizado que se hable más de deporte femenino. Yo no veo diferencias con el masculino, en nuestro caso». Remarca el valor de la profesionalización y las ayudas «para compaginarlo con la maternidad» y cree que «hay que asimilar como normal esa igualdad en el deporte», afirma.