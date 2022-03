El Parlament da largas a la comisión europea sobre los abusos a menores

La Mesa del Parlament analizó este jueves la solicitud que le había formulado la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que le cediera una sala en la que poder entrevistarse «con diversas autoridades de Balears» para que una delegación recogiera información sobre el caso de menores abusados que estaban bajo tutela de la Administración, concretamente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca. Sin negarse, lo que la Mesa de la Cámara decidió fue dar largas a la petición y proponerle que la reformule. Hoy se redactará la respuesta definitiva.

Ni las reuniones de la Mesa del Parlament ni sus deliberaciones son públicas pero, según la información obtenida por este diario, el presidente de la Cámara, Vicenç Thomàs, informó de la petición y expresó sus reservas. Por dos motivos principalmente: uno por el canal elegido para formularle la propuesta (una funcionaria de la Comisión de Peticiones) y otra por la fecha elegida para la ronda de entrevistas a representantes políticos. Habían solicitado una sala para el 12 de abril. El 12 de abril es martes y, por tanto, día del pleno semanal y todas las salas se supeditan a la celebración de sesión plenaria.

Delegación informativa

La Mesa, en su reunión de este jueves (a la que no asistieron todos sus representantes) dejó en manos del presidente de la Cámara la respuesta y no se votó nada. En otras ocasiones, según fuentes de la Cámara, las delegaciones han optado por hoteles. La delegación que visitará Mallorca está formada por los grupos europeos equiparables a Vox, PP y Cs (el resto votó en contra de la comisión informativa que no tiene rango de comisión de investigación) y había propuesto el 12 de abril para entrevistarse con la presidenta balear, Francina Armengol; la consellera d’Afers Socials, Fina Santiago; la presidenta del Consell, Catalina Cladera y el expresidente del IMAS, Javier de Juan.