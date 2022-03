Ocho ucranianos en Mallorca, a la espera de solicitar protección internacional

Baleares podría empezar los próximos días a gestionar las primeras solicitudes de asilo a ucranianos que huyen del conflicto. Hasta la fecha, hay cuatro turistas eslavos en Mallorca y cinco llegarán los próximos días. España ya anunció que dará protección internacional para acoger a los ucranianos que huyen del país o que en estos momentos se encuentran en las distintas comunidades y no pueden regresar. De momento, una familia, una mujer con su menor, se encuentra en Alcúdia y hacía días que rondaba por Isla de vacaciones. Las dificultades para regresar a su país le han llevado a pedir ayuda y a permanecer en el municipio hasta nuevo aviso. El marido de la mujer sí ha volado hasta Ucrania para traer a más familiares, tal como ha podido saber Ultima Hora.

Otro eslavo, de 26 años, está en Cala Millor, en contacto con entidades como la Creu Roja para gestionar su situación y los permisos que puede solicitar. La segunda familia que podría reclamar protección internacional en Balears partió la semana pasada de Irpín, una ciudad a pocos kilómetros de Kiev, hacia Rumanía, y estos días llegará a Alemania hasta volar, finalmente, a Mallorca. En total son cinco personas, de los cuales dos son menores, y todos familiares de Olexandr Kazekin, un ucraniano que lleva 20 años residiendo en Alcúdia con su mujer y su hija. Este ciudadano está en contacto con el ayuntamiento del municipio para coordinar la llegada de todos ellos y los posteriores permisos.

Olexandr Kazekin, ucraniano residente en Alcúdia que ayuda a los turistas y ciclistas ‘atrapados’.

Olexandr, aparte de recibir a sus allegados, también ayuda al ayuntamiento a traducir y a gestionar los permisos de los otros turistas ucranianos. Tal como ha informado a este medio, la mujer y su hija menor permanecen en un apartamento y no querían regresar al país de origen después de conocer la crítica situación de guerra que están viviendo. «El ayuntamiento de Alcúdia nos ayuda con las gestiones. Estos días contactarán con el Govern para saber qué hacer», asegura Olexandr.

Sorprendidos

También en la localidad del Nord de Mallorca se encuentra un grupo de triatletas aficionados ucranianos, junto a la pareja de uno de ellos, que fueron sorprendidos en la Isla por el inicio de las hostilidades. Los deportistas, pertenecientes al Chameleon Club, una entidad multidisciplinar de la castigada ciudad de Járkov llegaron a la Isla el pasado día 16 «y no esperábamos que pasara nada. Sabíamos de la tensión, pero nunca imaginamos que llegaría a este punto», relata Valerii Herasymenko, portavoz del grupo, que forman sus compañeros Yaroslav, Roman, Yurii y Vladislav, además del técnico Volodymyr Frediuk, ex ciclista profesional. «Nos comunicamos con nuestras familias por WhatsApp, Instagram, Telegram... Pero cuando están en los sótanos, es complicado. Cada mañana nos levantamos pendientes del móvil, mirando las noticias y esperando que nos informen», asegura Valerii, quien explica que tenían previsto volver a Ucrania el pasado día 24 tras unos días entrando en Mallorca, «pero nos cancelaron el vuelo, no nos daban alternativas y nos tuvimos que quedar aquí», añade, agradeciendo a Oleksandr su ayuda y tiempo en un momento tenso y en el que han recibido al apoyo de los servicios sociales del Ajuntament d’Alcúdia.

«Tenemos a nuestra gente en Járkov, en sótanos. No sabemos ni cómo ni cuándo podremos regresar y no sabemos cómo actuar», comenta Valerii, quien apunta que, si todo va bien, en unos días se trasladarán a Palma. «Esperamos que paren los combates, que se abra un corredor humanitario y podamos reencontrarnos con nuestra gente», desea el integrante de un grupo que ha recibido propuestas para instalarse provisionalmente en Barcelona y otras ciudades.