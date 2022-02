El primer gimnasio de ‘CrossFit’ en una unidad oncológica reabre sus puertas

El Hospital Comarcal de Inca puede presumir de tener un gimnasio de CrossFit y además de ser un pionero a nivel mundial. Este proyecto deportivo se gestó hace unos tres años con el objetivo de ser un espacio disponible para pacientes oncológicos y prepararles para una operación. La semana pasada reanudaron las sesiones tras un periodo en standby debido a la pandemia. Ahora las clases son individuales, con una duración de unos 40 minutos.

Se denomina Box de CrossFit y nació de la mano del jefe de Cirugía, el doctor Carlo Brugiotti, bajo la tutela de la entrenadora Natalia Díez. «Somos, en parte, ‘culpables’ de que los resultados, tras una intervención, sean exitosas. El CrossFit nos prepara para la vida, para tener una mayor capacidad funcional», destaca la entrenadora.

Desde que abrieron puertas, han pasado ya unas 25 personas. «Hay evidencia científica de que los entrenamientos de alta intensidad son un escudo frente a las enfermedades crónicas y sistémicas», expresa la entrendora. Pedro Rotger, de 62 años, hace un año y medio que cambió el campo por las pesas y las sentadillas. Le dieron la noticia de que padecía un cáncer de colorrectal. «El doctor Carlo Brugiotti me ofreció hacer prehabilitación durante tres meses hasta que me operara. Gracias a esto, la postoperación fue muy bien».

Además, Pedro, que es de Inca, asegura que le motivó mucho para afrontar la quimioterapia y la radioterapia. «Recuerdo que el primer día lloré del dolor de agujetas, pero seguí yendo y he de decir que llegué fantástico a la operación». Ahora no duda en la importancia que tiene el deporte en su vida y dice: «Sé que si me siento, y no me muevo, mañana no estaré en este mundo». De momento, a este espacio de CrossFit solo acuden pacientes con cáncer colorrectar. En el futuro, al doctor le gustaría incluir otros tipos de enfermos oncológicos como también pacientes con obesidad y sobrepeso que se sometan a una reducción de estómago. «La prehabilitación va bien para todos los pacientes, aunque ahora solo tenemos un solo tipo por las restricciones».

En este proyecto de gimnasio para prehabilitación, único en Balears, se necesita un grupo multidisciplinar de especialistas, desde neumólogos hasta anestesistas. «Antes de destinar a la persona a estas sesiones, tenemos unas indicaciones y unos protocolos. Si los cumplen, le ofrecemos los entrenos», destaca. Para Natalia, es imprescindible el «componente emocional», el tener una relación personal con el paciente. Adapta cada sesión según la edad y el estado físico y psicológico.

«Lo que nos da el CrossFit es una misma metodología para todos. Y esto es importante porque, en poco tiempo, necesitamos mejorar las condiciones del paciente», apunta Carlo Brugiotti.