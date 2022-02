El Día de Baleares, que se celebra el 1 de marzo, los usuarios del bus y tren de la red de transporte interurbano de las Islas (TIB) viajarán gratis. Según ha informado la Conselleria de Movilidad y Vivienda en nota de prensa, este año, el Govern celebra de nuevo la fiesta de Baleares con diferentes acciones participativas en toda Mallorca. Y, para facilitar a los ciudadanos los desplazamientos, la red del TIB será gratuita el martes 1 de marzo. De este modo, ha destacado, «moverse en bus y tren será más cómodo y fácil que nunca».

En la red ferroviaria el acceso a los andenes será libre. Mientras que, para viajar con el bus del TIB los usuarios que lo hagan con la Tarjeta Intermodal tendrán que validar el viaje tanto al subir como al bajar, pero no se descontará el coste del mismo del saldo de la tarjeta. Y, los usuarios que no tengan tarjeta tendrán que pedir al conductor del bus el billete sencillo sin coste. Así, se quiere animar a los ciudadanos a que vayan en transporte público a Palma a la Muestra del Govern y participen en la actividad 'Com s'hi va' del TIB. Las personas asistentes podrán descubrir cómo pueden moverse por Mallorca en bus, tren o metro, y encontrar nuevas rutas y conexiones. La actividad se realizará en la carpa de la Muestra, ubicada en el Parc de la Mar, este sábado 26 y domingo 27, de 12.00 a 13.00 horas; y el lunes 28 y martes 1, de 17.00 a 18.00 horas.

Además, todas aquellas personas que todavía no tengan la tarjeta de transporte del TIB podrán obtenerla en el punto de información que habrá cada día de la muestra en la caseta de la Conselleria de Movilidad y Vivienda. Hay que recordar que con la Tarjeta Intermodal los residentes de Mallorca se pueden mover con el bus interurbano, el tren y el metro y conseguir descuentos a medida que viajan.