Emoción poco contenida, rabia, indignación y toda la fuerza del mundo para las personas que sufren en sus carnes los rigores de la guerra. Este viernes por la tarde todos esos sentimientos y alguno más se han vertido sin reservas en la plaza de España de Palma. La capital balear ha emitido un alto y claro 'No a la guerra'. Medio millar de personas se han citado en un acto promovido en primer lugar por ciudadanos ucranianos que hace más o menos tiempo que viven entre nosotros. Ellos, como los españoles, han asistido con estupor al ataque de Rusia a Ucrania en las últimas horas. A ello se le añade la preocupación por sus seres queridos y la incertidumbre por saber qué pasará con su país. Cuando todavía han pasado menos de dos días de combates, Mallorca ha expresado su rechazo directo al ataque.

«Putin asesino» ha sido uno de los gritos más repetidos en un acto en el que han participado numerosos niños y niñas, donde se han alternado las intervenciones en castellano, ucraniano e inglés. En un momento los concentrados han entonado el himno ucraniano, entre otras consignas en su idioma natal, mientras en los carteles y banderas de podían leer distintas consignas, entre ellas «Stop Putin» y «Stop war». También «Ucrania somos todos, Europa somos todos».

Ante esta situación los ucranianos de Mallorca se han movilizado, y han articulado una caja de resistencia para enviar a su país. La idea es contribuir, en la medida de lo posible, a paliar la situación de las personas damnificadas por la guerra. Por este motivo se han pedido donaciones de dinero, ropa y comida. Muchos asistentes han contribuido solidariamente con lo que han podido.

«Esta persona [Putin] no está bien de cabeza y va a llegar hasta España, seguro», ha asegurado uno de los primeros ucranianos que han tomado la palabra en este acto público de rechazo a la guerra. En un momento dado se ha parado de hablar, puesto que la emoción no se lo permitía. «Ánimo» gritó fuerte la plaza. Cuando pudo articular de nuevo algún sonido consideró que «el Rey no debe quedarse al margen, debe ayudar en lo que puede». «No se puede en el siglo XXI empezar una guerra», ha afirmado uno de los concentrados, quien a pesar de la difícil situación por la cual transita su país ha agradecido la acogida brindada por España.

Las últimas noticias del conflicto entre Rusia y Ucrania revelan que el ejército ruso ha entrado en Kiev, la capital, a través del distrito de Obolón, después de que este jueves tomaran la central nuclear de Chernóbil y el aeródromo de Hostomel.